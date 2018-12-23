Главное за неделю: новый и. о., глава не вышел из отпуска, задержан педофил
Что волновало жителей Динского района за последнюю неделю? Для вас подборка публикаций с 17 по 23 декабря 2018 года.
Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска
18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск. Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы Динского района
Как стало известно «РВС» из собственных источников, с 19 декабря исполнять обязанности главы Динского района станет глава Кореновска Евгений Пергун.
В Динском районе задержали подозреваемого в педофилии
В Динском районе арестовали человека, которого подозревают в педофилии по отношению к двум детям.
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