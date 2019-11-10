Главное за неделю: новый сквер, проблемы динчан, День памяти

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций с 4 по 10 ноября.

8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Отмечается он в России с 2011 года. Как рассказал журналисту «РВС» председатель первичной ветеранской организации при Отделе МВД России по Динскому району Борис Украинский, в нашем районе сейчас есть 12 семей, в которых погиб сотрудник полиции. Подробнее в публикации.

В редакцию «РВС» обратились жители улиц Коммунальной и Калинина станицы Динской. Люди возмущены тем, что после реконструкции пешеходный переход перенесли с одной стороны перекрестка на другую. «Как теперь детям переходить улицу? Им придется три раза пересекать проезжую часть, когда раньше переходили только Коммунальную. Это же опасно для малышей!», - возмущаются динчане.

В Новотитаровской подрядчик завершил строительство сквера на Ейском шоссе.

Напомним, в марте прошлого года станичники голосовали, на каком участке реализовать проект, было два варианта: вдоль Ейского шоссе или на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров. Выбрали первый.