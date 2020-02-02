Главное за неделю: обзор бассейна, питание в школах, сбор средств

"РВС" представляет материалы, которые вызвали наибольший резонанс среди читателей в период с 27 января по 2 февраля 2020 года.

В конце 2019 года в школе №1 Динской завершилось строительство плавательного бассейна. Его площадь – 1,3 тыс. кв. метров.

Заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе Николай Петренко провел экскурсию журналисту “РВС”.

В редакцию на днях пришел мужчина. Он рассказал, что его хорошим друзьям — семейной паре требуется помощь. Союз у них благополучный, люди добрые и спокойные, вредных привычек не имеют. Просить у кого-то поддержки не могут в силу своей скромности.

Разместив публикацию о подорожании школьного питания в социальных сетях “РВС”, посыпались комментарии о его качестве.

Мнения разделились. Одни родители жаловались, другие писали положительные отзывы. Ситуация получилась неоднозначной.