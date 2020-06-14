Главное за неделю: отмена пропусков, новость о штрафах, генплан

Что волновало жителей Динского района на текущей неделе? Подборка самых популярных публикаций с 8 по 14 июня.

11 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.



В ходе заседания принято решение ввести послабления. Подробнее в статье.

В чатах Динского района рассылают новость о том, что нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч отменился с 6 июня. Якобы теперь водителям будет приходить штраф при нарушении положенного скоростного режима даже на 1 км/ч. Подробнее в публикации.

В регионе продолжается подготовка генерального плана Краснодара. Играет свою роль в нем и Динской район, так как входит в Краснодарскую агломерацию.

В публикации мы рассказываем, что уже известно.