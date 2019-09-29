Главное за неделю: угорели люди, мусорный конфликт, уход главврача

Темы, которыет вызвали наибольший резонанс среди читателей "РВС" за неделю с 23 по 29 сентября.





26 сентября в редакцию «РВС» обратились жители многоквартирного дома по ул. Кирова в Динской. Они сообщили, что 24 сентября в их доме пожилые супруги угорели от газа.





23 сентября, в редакцию «РВС» обратились жители улицы Есенина станицы Динской.

Они рассказали, что на углу улицы (рядом с пивзаводом) приехали устанавливать площадку под мусорные контейнеры, хотя жильцы согласия не давали.





25 сентября, Эдуард Асланян покинул пост главного врача Динской Центральной районной больницы.