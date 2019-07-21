Главное за неделю: похищение, нашествие клопов, лжегазовщики

Главное за неделю: похищение, нашествие клопов, лжегазовщики

Главное за неделю: похищение, нашествие клопов, лжегазовщики

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3 часа назад Главное за неделюДинской районКлопыЛжегазовщикиНовости Динского районаПохищение

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка популярных публикаций с 15 по 21 июля 2019 года.

Неизвестные насекомые заполонили дворы и забрались в дома динчан (видео)

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В редакцию "РВС" стали массово обращаться жители Динского района. Виной всему нашествие незнакомых насекомых - жуки заполонили участки динчан. Некоторые говорят, что зараза залезла уже в дома. Подробнее по ссылке.


Лжегазовщики снова стучатся в двери динчан

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Ненастоящие газовики вновь начали ходить по домам Динской с «заманчивыми» предложениями по установке газового оборудования.

Похищение в Старомышастовской


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В станице в ночь на 19 июля двое молодых людей похитили из дома в станице Старомышастовской  несовершеннолетнюю девушку.

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