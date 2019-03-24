Главное за неделю: претенденты, убийство, уголовное дело

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка новостей в период с 18 по 24 марта.

Кто претендовал на должность главы Динского района? Читайте в статье.

В ночь с 16 на 17 марта 2019 года на улице Калинина станицы Васюринской между двумя соседями, которые распивали спиртные напитки, разгорелась ссора. В итоге все закончилось смертью одного из них.

Старшая медсестра, имея доступ к архиву медицинских документов, в 2013 году изъяла оригинал дела инвалида 2 группы, получающей социальные выплаты. После этого, пользуясь тем, что её фамилия незначительно отличается от фамилии указанной в деле, внесла корректировкии представила в пенсионный фонд и управление социальной защиты населения Динского района...