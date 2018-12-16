Главное за неделю: рассылка, задержан глава района, обман на заправках

Подборка тем, которые волновали читателей «РВС» с 10 по 16 декабря 2018 года.





Чей мальчик? Нашли возле трассы, сообщите по группам

"Нашли возле трассы, сообщите по группам", - с таким призывом пересылают фото маленького мальчика жители Динского района. В сообщении указан номер, по которому можно звонить, если малыша кто-то узнает.

В «Инстаграм» «РВС» несколько подписчиков прислали фотографию, на которой зафиксирован человек, похожий на главу Динского района. Он стоит лицом к машине с поднятыми руками, кисти его рук держат сотрудники в форме. Подписчики задавали вопрос: «Это глава Динского района?».

Как сообщили наши читатели, на различных заправках Динского района наблюдали обман, который происходит по следующей схеме:

после того, как водитель заправился и выезжает, из машины, которая припаркована почти возле дороги, выходит молодая девушка, и всячески пытается остановить «потенциальную жертву»...



