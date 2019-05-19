Главное за неделю: резонансный конфликт, нашли труп, драка

Какие публикации были наиболее интересны динчанам на прошедшей неделе? Для вас подборка новостей с 13 по 19 мая 2019 года.

11 мая отдыхающие на берегу реки заметили на поверхности воды тело, которое вынесло к побережью. Свидетели вызвали полицию...





12 мая 2019 года в социальных сетях появилось видео конфликта между двумя женщинами. На видеозаписи видно, что пассажирка иномарки «Киа-Церато», припаркованной в прибрежной зоне, вступает в конфликт со снимающими ее людьми. В итоге дело дошло до рукоприкладства.





Водитель набросился с кулаками на сотрудников ДПС, которые находились при исполнении.