Главное за неделю: резонансный конфликт, нашли труп, драка

Главное за неделю: резонансный конфликт, нашли труп, драка

Главное за неделю: резонансный конфликт, нашли труп, драка

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8 часов назад Газета РВСГлавное за неделюДинской районНовости Динского района

Какие публикации были наиболее интересны динчанам на прошедшей неделе? Для вас подборка новостей с 13 по 19 мая 2019 года.

В поселке Украинском обнаружено тело женщины

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11 мая отдыхающие на берегу реки заметили на поверхности воды тело, которое вынесло к побережью. Свидетели вызвали полицию...


Конфликт в Динской вызвал резонанс в Краснодарском крае

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12 мая 2019 года в социальных сетях появилось видео конфликта между двумя женщинами. На видеозаписи видно, что пассажирка иномарки «Киа-Церато», припаркованной в прибрежной зоне, вступает в конфликт со снимающими ее людьми. В итоге дело дошло до рукоприкладства.


В Новотитаровской два брата подрались с сотрудниками ДПС

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Водитель набросился с кулаками на сотрудников ДПС, которые находились при исполнении.

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