Главное за неделю: штраф пенсионеру, история парка, лекарства за свой счет

Темы, которые волновали читателей "РВС" больше всего за неделю - с 24 февраля по 1 марта 2020 года.

Динской районный суд оштрафовал жителя станицы Васюринской Анатолия Лилейкина на 70 тыс. рублей.

Пенсионер разместил пост на своей странице в сети «ВКонтакте», в котором неуважительно отозвался о президенте Российской Федерации.

“РВС” уже много раз писала о Комсомольском парке - о ходе его реконструкции, мероприятиях, которые там проходят регулярно. Но как-то не приходилось писать об истории его создания.

Сегодня мы расскажем, как все начиналось. И поможет нам в этом Макар Баранов - ученик 5 "Д" класса школы № 2, который собрал много интересной информации для выступления на научно-практической конференции.

Именно эту проблему нам озвучила местная жительница.

"У меня есть беременная подруга, сейчас ее положили прокапаться в стационар. И сказали, что лекарств нет, препараты нужно приобрести за свой счет. Как-то странно, вроде рождаемость стимулируют, а лекарств нет. Как это так? Подруга не хотела предавать огласке эту информацию, но я не могу промолчать", - недоумевает девушка.