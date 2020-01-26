Главное за неделю: сожгли автобусы, питание в школах, проникли в авто

Что волновало жителей Динского района на этой неделе? Для Вас подборка самых популярных публикаций в период с 20 по 26 января.

В Васюринской тоже происходит что-то странное. Об этом журналисту «РВС» сообщила одна из жительниц. О том, что произошло читайте в статье.





В ночь с 18 на 19 января неизвестные сожгли 7 автобусов этого же перевозчика в разных населенных пунктах. Информацию предприятие подтвердило.





Каникулы у школьников закончились, и в редакцию начали поступать обращения родителей.

«С 9 января питание подорожало на 10 рублей», – возмущены они.