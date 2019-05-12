Главное за неделю: суицид, автопробег, День Победы

Темы, которые больше всего волновали читателей "РВС" за неделю - в период с 6 по 12 мая 2019 года.

Студентка свела счеты с жизнью в Новотитаровской

7 мая произошла трагедия в станице Новотитаровской. Родители обнаружили в петле тело своей 22-летней дочери.

Как встречали участников автопробега в Динской

8 мая 2019 года состоялся молодежный автопробег «Память жива». Посвящен он празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Динской отмечают 74-ю годовщину Дня Победы

9 мая по всей стране отмечают самый трепетный народный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне.