Главное за неделю: вонь в райцентре, дрифт в парке, массовое ДТП

Новости, которые вызвали наибольший резонанс у читателей "РВС" в период с 9 по 15 декабря.

Недавно «РВС» писала о неприятном запахе, который заполонил станицу Динскую 29 ноября. Многие наши читатели просили разобраться в том, что же послужило причиной запаха, ведь некоторые даже чувствовали недомогание из-за смрада.

Ноябрьским вечером в парке Пластуновской молодые люди наводили беспорядки. Об этом журналисту «РВС» рассказал местный житель. Он пояснил, что в темное время суток несколько парней из Динской на «семерках» приехали к парку, одна из машин заехала прямо на территорию, начала по ней разъезжать и устраивать там дрифт. Все это с восторгом снималось на видео и выкладывалось в социальные сети.

11 декабря, в 10.40 на трассе "Старомышастовская-Динская" произошло ДТП, в котором, по словам очевидцев, участвовали три машины - две "Газели" и ВАЗ.