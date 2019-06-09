Главное за неделю: звезды на день района, МРТ в Динской, авария

Что волновало жителей на текущей неделе? Подборка наиболее популярных публикаций с 3 по 9 июня.

6 июня, состоялось открытие первого в Динском районе медицинского центра, в котором можно пройти исследование МРТ. Это проект Сочинского форума-2018.













Как стало известно «РВС» из собственных источников, на праздничном концерте выступят группа «Пицца» и певица Виктория Дайнеко.







Подписчики сообщают, что на трассе в районе станицы Пластуновской по направлению к Кореновску серьезная авария.



