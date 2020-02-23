Главное за неделю: необычные предложения, стоматолог, Масленица

Материалы, которые вызвали наибольший резонанс среди читателей "РВС" в период с 17 по 23 февраля 2020 года.

14 февраля в свет вышла передача “Прямой эфир с Андреем Малаховым”, темой которой стали самые оригинальные предложения руки и сердца.

Гостями на ней были две пары из Динского района - Павел и Анастасия Струлевы и Дмитрий и Виолетта Рябовы.

Версия стоматолога о ситуации со сломанной установкой и порванным креслом в ее кабинете в новотитвровской поликлинике.

24 февраля – начало Масленицы. В сельских поселениях запланированы народные гулянья и развлекательные программы. Рассказываем, какие мероприятия и когда будут проходить в течение масленичной недели.