Главное за неделю: необычные предложения, стоматолог, Масленица

Главное за неделю: необычные предложения, стоматолог, Масленица

Главное за неделю: необычные предложения, стоматолог, Масленица

  64
14 часов назад Газета РВСГлавное за неделюДинской районМероприятия в Динском районе на МасленницуНеобычные предложения руки и сердцаНовости Динского районаОтвет стоматолога

Материалы, которые вызвали наибольший резонанс среди читателей "РВС" в период с 17 по 23 февраля 2020 года.

Image title

Предложение руки и сердца динской пары облетело весь мир (видео)

14 февраля в свет вышла передача “Прямой эфир с Андреем Малаховым”, темой которой стали самые оригинальные предложения руки и сердца.

Гостями на ней были две пары из Динского района - Павел и Анастасия Струлевы и Дмитрий и Виолетта Рябовы.

Читать

Image title

"Просто красивые слова". Ответ стоматолога руководству

Версия стоматолога о ситуации со сломанной установкой и порванным креслом в ее кабинете в новотитвровской поликлинике.

Читать

Image title

Масленица в Динском районе. Где и когда?

24 февраля – начало Масленицы. В сельских поселениях запланированы народные гулянья и развлекательные программы. Рассказываем, какие мероприятия и когда будут проходить в течение масленичной недели.

Читать

Комментарии