Главные вопросы на сессии в Старомышастовской – газификация и дороги

Старомышастовское сельское поселение включает в себя станицу Старомышастовскую и три хутора: Восточный, Горлачивка и Новый.

Численность населения (на 1 января 2019 года) — 11 512 человек.

На территории поселения находятся 2 школы, 2 детских сада, 1 поликлиника, Дом культуры, библиотека, спортивная школа «Спарта». Усилиями неравнодушных граждан открылся круглосуточный стационар на 15 койкомест.

Глава администрации предложил освободившееся место на втором этаже отдать под дневной гинекологический стационар. Сейчас есть кабинет, кресло и хороший врач. Возможно, общими усилиями этот проект удастся воплотить в жизнь.

За 2018 год в администрацию Старомышастовского сельского поселения поступило и рассмотрено 150 письменных и устных обращений граждан. На личном приеме приняты 102 человека, в том числе главой поселения — более 100.

Больше всего обращений социально-бытового характера: по вопросам благоустройства, ремонта дорог, газификации и освещения станицы.

За 2018 год состоялось 10 собраний-сходов граждан с общим охватом населения 426 человек, на которых рассматривалась газификация станицы, уборка аварийных деревьев, санитарное благоустройство территорий, ремонт дорог, тротуаров, уличное освещение и т. д.

За прошлый год в бюджет Старомышастовского сельского поселения поступило 42 миллиона 706 тысяч рублей при плане в 38 миллионов 893 тысячи. Из них собственных доходов — 29 миллионов при плане в 24 миллиона (119 %).

Темп роста собственных доходов по сравнению с 2017 годом составил 108 % (26 миллионов 820 тысяч рублей).

Также Сергей Долженко отметил, что общая задолженность населения по уплате налогов составила около 10 миллионов.

Безвоздмездные поступления за 2018 год — 14 миллионов 385 тысяч рублей, субвенций – 409 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета за прошлый год составила 37 миллионов 936 тысяч рублей.

Также глава поселения отчитался о ремонте дорог.

"Ремонт: ул. Энгельса, Пролетарская, Мичурина. Грейдирование улиц, где заменили трубопровод: ул. Сухенка, Сочинская, Олимпийская, Выгонная. Также отгрейдирован подъезд к хутору Восточному, подъезд к хутору Горлачивка. Общая протяженность отремонтированных участков составляет 1 км 60 м.

Капитальный ремонт дороги краевого значения от ст. Старомышастовской до х. Восточный протяженностью 4 км 800 м. Она была разрушена в ходе строительства газопровода «Южный поток» в 2014 году.

Проведен ямочный ремонт всех дорог местного значения в асфальтном покрытии", – подытожил глава.

За 2018 год подключены к линии газопровода следующие улицы: Новая, Орджоникидзе (до Кирова), Кирова (от Орджоникидзе до Степной), Чапаева (от Крупской до Энгельса), Пушкина (от Новой до Крупской), Красная (от Пролетарской до Северной), 40 лет Победы, пер. Октябрьский.

Проектируются следующие газопроводы: улица Красная (от Ленина до Краснознаменной), Кирова (от Орджоникидзе до речки), Советская (от Карла Маркса до дома №37), Пушкина (от Крупской до пер. Пушкина, затем по пер. Пушкина до конца), Набережная (от Первомайской), Крупской (от Чапаева до Фурмана).

Газификацию выполняют жители. Это линии низкого давления.

Очень активно развивается малый и средний бизнес. Сейчас работают 96 объектов розничной торговли.

В планах на 2019 год продолжить работу по подаче заявок в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края для участия в программе по ремонту дорог и тротуаров на 2019 год. Уже подготовлена сметная документация по ремонту дорожного покрытия 8 улиц. Будет продолжена работа по благоустройству улиц Красной, Советской, Крупской, Садовой, Краснознаменной. Запланированы работы по ямочному ремонту улиц с асфальтным покрытием. Из краевого бюджета выделено 24 миллиона рублей на капитальный ремонт улицы Чапаева с переобустройством всех сетей от улицы Красной до реки Кочеты.

Также планируется производить замену ветхих водопроводных сетей, поддерживать благоустройство поселения, проводить дальнейшую газификацию станицы.

За 2018 год отчитался и старший участковый поселения. Он отметил, что обстановка остается сложной, и акцентировал, что необходимо улучшить взаимодействие между органами власти, полицией и населением.

Конечно же, наибольший резонанс вызвали темы газификации и качества дорог в поселении. Станичников хотели знать, когда же будет газ в домах.

«Газификация станицы зависит от реконструкции ГРС «Медведовская». В июле 2019 года будет выполнен проект с экспертизой. После этого «Газпром» проводит торги. В 2020 году планируется начать строительство», – ответил Сергей Долженко.

Также звучали вопросы об уличном освещении в станице: недостаточно фонарей. А те, которые есть, светят слишком тускло.

«Когда центральные улицы — Красная, Советская – будут освещены полностью, чтобы было видно в вечернее время и утром, когда люди идут на работу?» – такой вопрос задала станичница.

«В прошлом году была полностью подготовлена документация — проект, сделана экспертиза, и 28 января этого года выставили на электронные торги на сумму 11 миллионов 200 тысяч рублей с целью определения подрядной организации, которая будет вести строительство. Оно начнется ориентировочно в апереле-мае. Освещение будет от улицы Южной по Красной до Советской, от Красной по Советской до Ленина и от Советской по Ленина до последнего дома с правой стороны. Этот участок дороги, он и сейчас неплохо освещен, но мы его усилим. Не удалось в прошлом году этот вопрос решить окончательно, но в этом году он будет закрыт», - ответил глава поселения.

Также станичники выносили свои предложения и замечания по улучшению благоустройства станицы, давали оценку работы Сергея Долженко. Иногда в зале звучали и вопросы частного характера.

Активные станичники не только критиковали, но и поддерживали работу главы.

Исполняющего обязанности главы Динского района Евгения Пергуна удивили вопросы, которые задают станичники: «Либо глава приемы редко проводит, либо вы все ждете открытой сессии, чтобы эти вопросы задать. Нужно работать в течение года, а не выяснять сейчас ситуацию».

Также он отметил, что много нужд, а бюджета катастрофически не хватает. Видно, что работа ведется, показатели растут.



