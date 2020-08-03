Главврач ЦРБ:

Статистика заболеваемости коронавирусом в Динском районе выглядит пугающе, как и цифры по краю. На момент написания статьи, 2 августа 2020 года, в районе было зафиксировано 9 новых случаев коронавируса, а в крае – 107. Ситуация накаленная, чаты со слухами взрываются. Когда мы готовили материал, среди жителей распространялась аудиозапись с устрашающими предупреждениями. Мужчина, ссылаясь на надежного человека, который был «на совещании у губернатора», сообщал, что со вторника Динской район закроют на карантин. Информацию, озвученную в записи, нам не подтвердили ни в районной администрации, ни в ЦРБ. Мы поговорили с главным врачом Динской ЦРБ Сергеем Чикишевым еще до знакомства с записью, но многие вопросы затрагивают озвученные в ней «факты».

«Выписали домой с коронавирусом»

В «РВС» обратилась санитарка реанимационного отделения N (ее имя называлось в интервью главному врачу, но по желанию женщины не публикуется). Она рассказала свою историю заболевания, предоставила результаты анализа из независимой лаборатории, которые сделала после выписки из ЦРБ. Она считает, что ее выписали с коронавирусом. Результаты компьютерной томографии (КТ) показывал у N 40% поражения легких. Сергей Чикишев пояснил, что И лечилась от внебольничное пнемонии.

По словам Чикишева, тот анализ, который она сделала – это иммуноферментный анализ (ИФА). Анализ на антитела. По его мнению, этот анализ не свидетельствует о том, что N выписали с коронавирусом. Пациентке делали в ЦРБ другой анализ, у нее брали мазок на исследование, как обычно при ковиде. Он был отрицательный.

Главный метод обнаружения вируса

Мазок на коронавирус – это ПЦР-тест. Исследование полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Медработник ватной палочкой пару раз прикоснется к задней стенке вашего рта, в носу – и анализ взят. В тех частицах слизи, которые попадут на палочку, потом будут искать коронавирус. По словам Сергея Чикишева, только результат ПЦР может подтвердить ковид. «Реанимация – это отделение, где работают с больными, находящимися на искусственной вентиляции легких. Это непосредственный контакт. Анализ берется у сотрудников раз в неделю. У этой санитарки отрицательный анализ», – сказал он. По словам Сергея Чикишева, с анализом на антитела, как у N, можно работать, например, в детском саду или в инфекционном отделении. Другими словами, у нее уже есть антитела. Для нее теперь вероятность заразиться и заразить низкая.

Что такое «поражение легких»

Мы попросили Сергея Чикишева объяснить, почему N, пусть и с отрицательным ПЦР-тестом, выписали домой с 40 % поражения легких. Главврач заверил, что это обычная практика. «40 % поражения легких при выписке – это затемненные участки. Они выключены, то есть они включатся потихоньку», – объясняет доктор. Он привел в пример хорошо всем знакомый синяк. Появляясь, он неизбежно проходит определенные стадии, меняя цвет и бледнея постепенно. Так и легкие восстанавливаются. «Из 80 человек (вылечившихся. – Ред.) у нас один пациент с небольшими фиброзными (рубцовыми) изменениями в районе 7 %, которые на его жизнедеятельности никак не скажутся», – уточнил главврач.

Где берут анализ, проверяют и перепроверяют

Главный врач ЦРБ описал, какой путь проходят тесты на коронавирус.

Сначала у пациентов берут мазок из горла и носа. Потом он отправляется в ДККБ (детская краевая клиническая больница). Именно там делают тесты со всего края. Если в анализах обнаруживается вирус, его отправляют уже в Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Оттуда информация поступает в Роспотребнадзор – главный контролирующий орган. Именно по его распоряжениям работают все медики Краснодарского края. В случае положительных тестов Роспотребнадзор инициирует эпидрасследование и присылает предписание в Динскую ЦРБ.

Если сдать анализ в частной лаборатории

Предписание Роспотребнадзора – это документ, в котором указано в том числе, кого и в какой срок из круга общения пациента, сдавшего тест, оказавшийся положительным, надо проверить и взять под контроль. По словам Сергея Чикишева, о многих случаях выявления коронавируса Динская ЦРБ узнает уже от Роспотребнадзора, анализ у этих людей берут не в Динском районе, но их данные все равно присылают по месту прописки. Даже если вы по собственной инициативе захотите пойти и сдать анализ в любой частной лаборатории, если выяснится, что вы в активной фазе заболевания, ваши данные отправят в тот самый Центр гигиены и эпидемиологии на перепроверку и в случае подтверждения информация о вас поступит в Роспотребнадзор, а потом опять-таки в ЦРБ. Другими словами, все люди с положительными ПЦР-тестами берутся на контроль.

Заболеваемость среди медперсонала ЦРБ

Именно контроль Роспотребнадзора, по словам главврача, не позволил бы, как утверждают некоторые, скрывать информацию о заболевших. В том числе о сотрудниках ЦРБ. У нас были в распоряжении несколько фамилий работников, которые, по словам анонимных информаторов, болели коронавирусом. Об одном докторе Сергей Чикишев сказал, что тот с апреля в своем отделении не появлялся, поскольку работает по совмещению. Другой сотрудник – заведующая одним из отделений -болеет обычным ОРВИ. О санитарке N мы говорили выше. На вопрос, есть ли среди сотрудников ЦРБ заболевшие ковидом, Сергей Чикишев ответил положительно.

«Два человека, – пояснил он. – Одна из которых, сотрудник родильного отделения, скоро выходит на работу. Она заразилась от мужа. К счастью, была в отпуске, когда выявилось заболевание».

Почему закрыт второй этаж роддома

Вторая заболевшая, как уточнил Сергей Чикишев, тоже работает в акушерском отделении и тоже заразилась от мужа. Но в ее случае в ходе эпидрасследования Роспотребнадзор пришел к выводу, что необходимо закрыть на 14 дней второй этаж роддома. Это решение принималось Роспотребнадзором. Специалисты исследовали внутренние документы, графики, опросили руководство и пришли к выводу, что достаточно изолировать один этаж. «У меня даже никто не спрашивал, – сказал Сергей Чикишев. – Они взяли сканы графиков и вызвали сестру. Проговорили, когда она и где была. Истории болезней, большую пачку, им принесли, где она расписывалась. Соответственно, получилось, что только один этаж. Мы там оставили пациентов, долечили их до определенного уровня, взяли мазки. У всего роддома тоже».

Когда, кто и почему может закрыть отделение больницы

При выявлении коронавируса у доктора, работающего в каком-либо отделении, его данные, как и всех остальных, попадают в Роспотребнадзор. Там в ходе расследования выясняют, когда в последний раз он присутствовал на работе. Если есть подозрение, что он появлялся в ЦРБ, будучи заразным, отделение закрывают по распоряжению Роспотребнадзора. Для объявления карантина достаточно одного такого заболевшего. У всех сотрудников Динской ЦРБ, по словам главврача, регулярно берут мазки. «У тех, кто работает с ковидными пациентами: инфекция и скорая помощь, плюс приемный покой – берутся раз в неделю», – уточнил он.

О жалобах на отказ или промедление с забором анализа

В «РВС» обращаются жители района, высказывая претензии в адрес районной больницы. Например, нам пишут о том, что долго приходится ждать результата анализа. «Мы обеспечиваем забор анализов по закону всем, у кого должны брать, – отвечает Сергей Чикишев, при этом уточняет: – У нас выдается лимит, мы не сами это делаем, я уже говорил». Напоминаем, что анализы, взятые у жителей района, отправляются в лабораторию в край, а потом в Центр гигиены и эпидемиологии.

Другая из частых жалоб – это отказ взять мазок на коронавирус либо долгое ожидание забора, а потом и результата анализа. Как уверяет Сергей Чикишев, анализ на коронавирус, после того как возьмут мазок, делают от одних суток до трех. Рекомендации о том, когда, у кого и в каком случае берется анализ на коронавирус, прописаны в постановлении Роспотребнадзора № 15*. В то же время в «РВС» обратилась дочь пациентки В., которая сейчас находится в инфекционном отделении ЦРБ с пневмонией (на момент публикации направлены в госпиталь). У нее взяли анализ на коронавирус только на 4 день нахождения в стационаре.

Так, что говорится в тех самых правилах, читаем:

У кого и когда должны брать анализы на коронавирус

В первую очередь анализы берутся:

у лиц, прибывших на территорию РФ с симптомами инфекционного заболевания;

у тех, кто контактировал с больным COVID-19, при появлении симптомов, а при их отсутствии – на 8-10 календарный день медицинского наблюдения со дня контакта с больным COVID-19;

у пациентов, которым ставят диагноз "внебольничная пневмония";

у медработников, работающих с ковидными пациентами, при появлении симптомов;

у подопечных и персонала интернатов, домов престарелых, детских домов, лагерей, пансионатов для пожилых, у заключенных тюрем, но тоже при появлении респираторных симптомов.

Во вторую очередь лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия проводятся для:

людей старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами;

медработников, имеющих риск инфицирования (лабораторные исследования проводятся 1 раз в неделю до появления антител);

работников интернатов, детских домов, домов престарелых, тюрем до начала работы в организации с целью предупреждения заноса COVID-19.

К приоритету 3-го уровня относятся дети из детсадов и других коллективов при выявлении 3-х и более случаев заболеваний, не исключающих ковид.

«Анализ обязательно берется при плановой госпитализации, – добавляет Сергей Чикишев. – Все остальное берется по клинике (симптомам, жалобам пациента), по усмотрению доктора. Не всегда же у нас коронавирус. Люди продолжают умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, есть онкология, которая проходит с температурой, есть пациенты, у которых банально ангина, у них тоже бывает кашель, слабость, температура и все остальное. Доктор смотрит клинику, анализы, смотрит КТ-картину (компьютерную томографию легких). Сейчас в ЦРБ вместо 30 КТ в сутки делают от 30 до 100 КТ. То есть чувствуете нашу нагрузку?»

О наполненности инфекционного отделения

Кстати, о нагрузке. В беседе Сергей Чикишев упомянул, что возможны случаи, когда пациентов, подготовленных к отправке в ковидные госпитали, могут какое-то время оставлять в Динской ЦРБ в связи с загруженностью тех самых госпиталей. «Мы отправляем каждый день больных в Горячий Ключ, Красноармейскую ЦРБ, Усть-Лабинский госпиталь и другие специализированные медучреждения», – перечислил главный врач и добавил, что жителей района распределяют по 8-9 госпиталям. Без промедления в специализированные учреждения скорые увозят, например, тех, у кого более 50 % поражения легких в сочетании с другими патологиями.

В свою очередь в Динскую ЦРБ направляют пациентов из Краснодара и края, но не с коронавирусом, а с другими инфекционными заболеваниями. Естественно, работая как отделение краевой больницы, наша ЦРБ испытывает большую нагрузку. Задействуются дополнительные помещения, оборудование, расширяется коечный фонд.

Ковидположительные на лечении в Динской ЦРБ

При этом какое-то время в Динской ЦРБ теперь могут находится больные с положительным ПЦР-анализом, то есть с подтвержденным коронавирусом. «Законодательно мы можем лечить до какого-то определенного момента, с определенным поражением легких, это не противозаконно.

Я вам говорил про правила Роспотребнадзора, – напоминает Сергей Чикишев. – Они пересматривались семь раз с 12 апреля». По словам главного врача, вирус мутирует, у медиков появляется новый опыт, поэтому правила, единые для всех работников здравоохранения в стране, тоже постоянно меняются. Если раньше всех с подозрением на коронавирус сразу увозили в госпиталь, то теперь ситуация иная.

О жалобах на лечение при пневмонии

Обращающиеся в «РВС» пациенты ЦРБ жаловались еще и на недостаточное, по их мнению, лечение. «Одна капельница в день и все», – характеризуют свое лечение динчане, поступившие в стационар с диагнозом «пневмония». Комментируя такие обращения, Сергей Чикишев вновь напомнил о тех самых рекомендациях Роспотребнадзора, которые претерпели уже седьмую редакцию. Именно ими и руководствуются доктора, выбирая стратегию лечения. Главный врач привел пример, когда пациенту на домашнем лечении прописывают одну таблетку антибиотика в день. На первый взгляд, мало, но эта таблетка работает 72 часа и действует на определенный спектр бактерий. Далее лечащий врач наблюдает стадии, по которым развивается болезнь. При необходимости подключатся другие препараты. Мы рассказали Сергею Чикишеву о жалобах пациентов на то, что им предлагают за свой счет купить лекарства. Главный врач ответил, что о подобных фактах необходимо сообщать администрации районной больницы. Учреждение оснащено всем необходимым.

Основные средства защиты от заражения

Нередко приходится слышать о том, что пациентов в приемном покое, в том числе и с подозрением на коронавирус, принимают врачи без должной защиты. Сергей Чикишев уточнил, как должны быть экипированы медики: «Маска, – коротко пояснил он и напомнил о тех правилах с седьмым пересмотром, о которых уже не раз мы писали выше. – Мы прошли, как я уже говорил, много стадий. Сегодня рекомендации говорят, что достаточно маски. Мы также использовали комбинезоны, защитные экраны. И пришли к такому выводу не только мы, есть еще мировая общественность, элементарные средства защиты – это мытье рук, обработка дезсредствами и ношение маски. Они избавят от тяжелых последствий, которые может принести коронавирус».

«Динской район, он немножко непростой. Мы делаем все, чтобы коронавирус не распространился, – убежден главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев. – Не в наших интересах что-то скрывать. И мы это не можем сделать. У нас нет этих механизмов. Есть закон, мы его выполняем, иначе возможны серьезные штрафные санкции – это раз, а второе – у нас нет врачей-палачей, мы боремся за то, чтобы все были здоровы».

*Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 15 от 22.05.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»





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