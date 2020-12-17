Главврач о COVID-19, лекарствах и состоянии медучреждений
Вчера, 16 декабря, на 6-й сессии Совета депутатов Динского района выступил и главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в муниципалитете и ответил на вопросы присутствующих.
Основные тезисы его доклада
- Ситуация, касающаяся новой коронавирусной инфекции в Динском районе, сейчас серьезная. В среднем в день регистрируют до 15 заболевших. Среднее число новых заболеваний в неделю достигает 105-107 человек.
- На территории Динского района ковидных госпиталей нет. Но Динская ЦРБ выполняет роль инфекционного госпиталя Краснодара. Некоторые скорые, которые можно часто встретить на ул. Крайней, едут из города, оттуда везут больных с инфекционными заболеваниями.
- С четверга, 10 декабря, большой наплыв пациентов.
«По неотложке поступает примерно 150 вызовов в день, они обслуживаются 7-8 машинами, около 200 вызовов в день поступает в скорую, плюс около 50 обращений. Госпитализируются в инфекционное отделение 25-30 человек с пневмониями».
- По словам Сергея Чикишева, все необходимые медикаменты в наличии, но есть проблемы с укреплением материально-технической базы. Главврач отметил, что крыша амбулатории поселка Украинского и женская консультация в Динской срочно нуждаются в ремонте.
- В ближайшем времени в районной поликлинике на Кирпичной откроется круглосуточный пункт для приема пациентов, у которых подозрение на COVID-19 или уже его наличие. Расположен он будет на территории отделения медпрофилактики. Там будут УЗИ, ЭКГ, возможность осмотра врача и взятие мазков.
Депутаты выразили беспокойство по поводу обеспечения аптечных пунктов лекарствами для жителей района. Сергей Чикишев сказал, что отношения к аптекам и торговле препаратами Динская ЦРБ не имеет.
Другие вопросы
Были ли выделены бесплатные лекарства людям, которые заболели ковидом и лечились дома?
У людей одинаковая симптоматика, сделали тест, результат положительный. Другому ставят ОРВИ не тестируя, в надежде, что у него простудное заболевание. Этот человек ходит по магазинам, заражает остальных. Почему тесты для уточнения диагноза выделяются не всем?
«Мы сейчас работаем по 9-му пересмотру временных методических рекомендаций Роспотребнадзора (это значит, что правила в законодательстве менялись с апреля по декабрь 9 раз, отсюда и отличающийся подход к лечению. – Ред). Забор теста ведется тоже по распоряжению Роспотребнадзора. Есть постановление № 35, где четко прописаны определенные вещи по забору теста. Наш район не тестирует пациентов, как и большинство районов Краснодарского края. Все тесты везут по маршрутизации, мы закреплены за лабораторией детской краевой клинической больницы, к ней относятся еще 7 районов, так как там они тоже не делаются. Везем первичный материал туда, если он положительный, направляется в лабораторию Роспотребнадзора. С этим связана задержка результатов. Мы отправляем в день забора либо на следующее утро.
Тестов берется много, только по показаниям.
Бесплатные лекарства тоже в наличии. Динской район один из лучших по количеству выданных лекарств. Препараты получили уже около 170 человек», – ответил главврач.
По поводу нескольких человек с одинаковыми симптомами Сергей Чикишев прокомментировал: «Это кажется, что они одинаковые».
Юрий Ильченко поднял вопрос об общем состоянии сельских медучреждений.
«Нам поступают тревожные сигналы со всех населенных пунктов о том, что состояние наших объектов здравоохранения в поселениях просто удручающее. В ремонт не вкладывают. Кроме этого, сегодня мы находимся в непростой ситуации, когда приходишь в больницу и видишь, что нагрузка на врача до 40 пациентов в день. Когда начинаешь выяснять ситуацию, есть 4 вакансии, но они до сих пор не заполнены.
Здравоохранение в сельских больницах Динского района в целом ни о чем. В Динской ЦРБ есть еще какой-то мизерный вклад, но, например, в Новотитаровской даже нет врачей приемного отделения, дежурных врачей. Насколько вы обеспечены деньгами? Насколько профинансированы на медпрепараты? Какой у вас запас их? С какого числа начали выдавать? По каким населенным пунктам?» – попросил подготовить ответы на вопросы депутат.
Сергей Чикишев рассказал, что Динская ЦРБ защитила программу, которая предполагает постройку новой больницы в Новотитаровской. Ремонт там не ведется именно поэтому. По экспертному заключению, здание уже непригодно для размещения кабинетов, его снесут. Будет новая поликлиника на 250 посещений. Ориентировочно в 2021-2023 годах. Планируется также ремонт и медучреждений в Нововеличковской, Васюринской и в части ФАПов.
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