Главврач о COVID-19, лекарствах и состоянии медучреждений

Вчера, 16 декабря, на 6-й сессии Совета депутатов Динского района выступил и главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев. Он рассказал о ситуации с коронавирусом в муниципалитете и ответил на вопросы присутствующих.

Основные тезисы его доклада

Ситуация, касающаяся новой коронавирусной инфекции в Динском районе, сейчас серьезная. В среднем в день регистрируют до 15 заболевших. Среднее число новых заболеваний в неделю достигает 105-107 человек.

На территории Динского района ковидных госпиталей нет. Но Динская ЦРБ выполняет роль инфекционного госпиталя Краснодара. Некоторые скорые, которые можно часто встретить на ул. Крайней, едут из города, оттуда везут больных с инфекционными заболеваниями.

С четверга, 10 декабря, большой наплыв пациентов.

«По неотложке поступает примерно 150 вызовов в день, они обслуживаются 7-8 машинами, около 200 вызовов в день поступает в скорую, плюс около 50 обращений. Госпитализируются в инфекционное отделение 25-30 человек с пневмониями».

По словам Сергея Чикишева, все необходимые медикаменты в наличии, но есть проблемы с укреплением материально-технической базы. Главврач отметил, что крыша амбулатории поселка Украинского и женская консультация в Динской срочно нуждаются в ремонте.

В ближайшем времени в районной поликлинике на Кирпичной откроется круглосуточный пункт для приема пациентов, у которых подозрение на COVID-19 или уже его наличие. Расположен он будет на территории отделения медпрофилактики. Там будут УЗИ, ЭКГ, возможность осмотра врача и взятие мазков.

Депутаты выразили беспокойство по поводу обеспечения аптечных пунктов лекарствами для жителей района. Сергей Чикишев сказал, что отношения к аптекам и торговле препаратами Динская ЦРБ не имеет.

Другие вопросы

Были ли выделены бесплатные лекарства людям, которые заболели ковидом и лечились дома?

У людей одинаковая симптоматика, сделали тест, результат положительный. Другому ставят ОРВИ не тестируя, в надежде, что у него простудное заболевание. Этот человек ходит по магазинам, заражает остальных. Почему тесты для уточнения диагноза выделяются не всем?

«Мы сейчас работаем по 9-му пересмотру временных методических рекомендаций Роспотребнадзора (это значит, что правила в законодательстве менялись с апреля по декабрь 9 раз, отсюда и отличающийся подход к лечению. – Ред). Забор теста ведется тоже по распоряжению Роспотребнадзора. Есть постановление № 35, где четко прописаны определенные вещи по забору теста. Наш район не тестирует пациентов, как и большинство районов Краснодарского края. Все тесты везут по маршрутизации, мы закреплены за лабораторией детской краевой клинической больницы, к ней относятся еще 7 районов, так как там они тоже не делаются. Везем первичный материал туда, если он положительный, направляется в лабораторию Роспотребнадзора. С этим связана задержка результатов. Мы отправляем в день забора либо на следующее утро.

Тестов берется много, только по показаниям.

Бесплатные лекарства тоже в наличии. Динской район один из лучших по количеству выданных лекарств. Препараты получили уже около 170 человек», – ответил главврач.

По поводу нескольких человек с одинаковыми симптомами Сергей Чикишев прокомментировал: «Это кажется, что они одинаковые».

Юрий Ильченко поднял вопрос об общем состоянии сельских медучреждений.

«Нам поступают тревожные сигналы со всех населенных пунктов о том, что состояние наших объектов здравоохранения в поселениях просто удручающее. В ремонт не вкладывают. Кроме этого, сегодня мы находимся в непростой ситуации, когда приходишь в больницу и видишь, что нагрузка на врача до 40 пациентов в день. Когда начинаешь выяснять ситуацию, есть 4 вакансии, но они до сих пор не заполнены.

Здравоохранение в сельских больницах Динского района в целом ни о чем. В Динской ЦРБ есть еще какой-то мизерный вклад, но, например, в Новотитаровской даже нет врачей приемного отделения, дежурных врачей. Насколько вы обеспечены деньгами? Насколько профинансированы на медпрепараты? Какой у вас запас их? С какого числа начали выдавать? По каким населенным пунктам?» – попросил подготовить ответы на вопросы депутат.

Сергей Чикишев рассказал, что Динская ЦРБ защитила программу, которая предполагает постройку новой больницы в Новотитаровской. Ремонт там не ведется именно поэтому. По экспертному заключению, здание уже непригодно для размещения кабинетов, его снесут. Будет новая поликлиника на 250 посещений. Ориентировочно в 2021-2023 годах. Планируется также ремонт и медучреждений в Нововеличковской, Васюринской и в части ФАПов.