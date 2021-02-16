Глубокие ямы и большие лужи. Куда жаловаться на состояние дорог?

Не сосчитать, сколько раз в месяц в редакцию “РВС” поступают жалобы на уличные лужи и ямы от жителей Динского района. Фото присылают из разных сельских поселений в надежде, что ситуация изменится. Но, когда дело доходит до вопроса о том, писали ли заявление в соответствующие ведомства, порой выясняется, что нет.

Куда стоит обращаться, если вас беспокоит состояние дорог, рассказываем в этом материале.

Администрация по месту жительства

Это первым делом. О том, как все происходит, рассказал один из глав.

Если возле вашего дома образовалась огромная лужа и вы хотите привлечь специалистов, чтобы устранить проблему, идите в администрацию сельского поселения, в котором проживаете. Пишите заявление на имя главы.

Далее оно будет отправлено в отдел ТЭК и ЖКХ, где хранятся остальные просьбы по поводу ремонта дорог. Ближе к весне, когда погодные условия улучшатся, комиссия выйдет на улицы, указанные в заявлениях, оценит их состояние. Составит акт и отправит заявления в районную службу заказчика. Там специалисты сделают смету на ремонт дорог улиц.

По этой смете администрация потом смотрит, сколько необходимо денег. Если сумма получается не более 600 тысяч рублей, тогда обходятся без торгов.

600 тысяч рублей – это пограничная сумма. Если сумма до 600 тысяч, администрация сама вправе выбрать подрядную организацию, которая предложит ей наиболее подходящие им условия.

Если же в смете больше 600 тысяч рублей, то администрация готовит документы на торги, которые далее проходят в течение одного-полутора месяцев.

Когда подрядная организация определена, начинается ремонт. Если это грейдированные улицы, то техника работает на участках, прописанных в смете. Это могут быть и целые улицы. Завозят гравий, если необходимо, засыпают ямы.

Если это асфальтированная улица, то проводится ямочный ремонт. Перед этим также выезжает комиссия, составляется смета, выбирается подрядчик.

Подрядная организация работает не по одной смете. В течение долгого времени она грейдирует и ремонтирует ямы на всех улицах.

Районная администрация

На случай, если в местной никак не реагируют. Идти нужно в управление строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Адрес: станица Динская, ул. Красная, 55, 3 этаж, 307 кабинет.

Приемный день – вторник с 9.00 до 11.00.

Телефон 8(86162)6-13-64.

Некоторые жители, не дожидаясь обработки заявлений и составления сметы, сами ремонтируют участки дорог. В таком случае, прежде чем приступить к работам, необходимо их согласовать с администрацией по месту жительства.