Год начался с рождения мальчиков

По традиции "РВС" узнала, кто первым родился после боя курантов в динском роддоме. Первым в 2019 году на свет появился мальчик. Произошло это радостное событие 2 января в 10.40 утра. Вес мальчика - 3 кг 550 г, рост - 52 см.

В 14.45 родился второй мальчик. Вес - 3 кг 550 г, рост - 53 см.

2018 год начался с рождения девочки 1 января в 7.00 утра.

В отделе загс Динского района подвели итоги уходящего года. В 2018 году в Динском районе на свет появились 1249 младенцев. Среди них 13 пар двойняшек. Три пары двойняшек - в первом квартале, две пары — во втором. Пик рождения двойняшек пришелся на третий квартал года — семь пар. В четвертом квартале появилась только одна двойня.

Тройни в этом году на свет не появлялись.

В 2017 году в Динском районе зарегистрированы 1256 новорожденных. Счастливыми родителями двоен стали 16 пар. Троен за 2017 год в отделе загса Динского района не зафиксировано.

В 2016 году в Динском районе зарегистрировано 1528 рождений. Среди них одна тройня и 26 пар двойняшек.

Зарегистрировали свой брак в 2018 году 703 пары, а распались 632 семьи.

1642 смерти зарегистрировано в 2018 году.

