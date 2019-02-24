Голосование по выбору территории для благоустройства

Сегодня, 24 февраля, в Динском сельском поселении (станица Динская и поселок Украинский) стартовало народное рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00. Для проведения голосования открылись 5 избирательных участков по следующим адресам:

Избирательный участок 12-01, ст. Динская, ул. Ульянова, 50, здание Дома культуры пос. Заречный.

Избирательный участок 12-02, ст. Динская, ул. Мира, 1, здание клуба Сахарного завода.

Избирательный участок 12-03, ст. Динская, ул. Красная, 23, здание ДК ЗАО «40 лет Октября».

Избирательный участок 12-04, ст. Динская, ул. Тельмана, 102, здание БОУ СОШ №1.

Избирательный участок 12-05, пос. Украинский, ул. Советов, 4/1, здание сельского Дома культуры поселка Украинского.

В бюллетень для голосования внесены следующие территории:

парк «Комсомольский» станицы Динской (4 этап благоустройства);

парк «Солнечный» станицы Динской;

территория, прилегающая к мемориалу поселка Украинского.

Проголосовать за выбранную территорию может любой динчанин с 14 лет, имеющий паспорт. У каждого из вас есть реальная возможноcть повлиять на облик своей малой родины! Проект благоустройства, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован уже в 2020 году.