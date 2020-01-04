Гороскоп на 2020 год. Чего ожидать?
Динской астролог Валерия Скороход рассказала "РВС" о том, что ждет знаки Зодиака в 2020 году.
Овен (21.03-20.04)
Проверка на прочность – так можно охарактеризовать этот год для Овнов. Предвидится
борьба с внутренним и внешним злом. Не исключены одоления гордыни и гнева, главное –
под их влиянием не наделать ошибок. Оставаться спокойным и уравновешенным помогут
близкие люди. Карьерные дела будут лучше во второй половине года. Овны готовы освоить
новые знания, которые в дальнейшем им пригодятся.
Телец (21.04-20.05)
Тельцы откроют в себе то, что не подозревали. В чем-то проявятся их решительность,
смелость, гибкость, даже авантюрные черты. В этом году лучше работать над укреплением
стабильности. Чтобы стать более зрелой личностью, Тельцам рекомендуется многое
пересмотреть в своем внутреннем мире.
Близнецы (21.05-21.06)
Для Близнецов год один из важнейших. Стоит задуматься о своем дальнейшем пути в жизни.
Необходимо быть собой, отказаться от чужого, слушать свое сердце и верить в удачу. Не
стоит беспокоиться о работе, деньгах, лучше потратить свою энергию на поиски своего
предназначения.
Рак (22.06-21.07)
Раки погрузятся в себя, будут искать ответы на волнующие вопросы, которые не стоит в
дальнейшем игнорировать. Главным достижением года для них должна стать опора на себя.
Необходимо завершить отжившие связи и не цепляться за то, что уже не нужно. Во время
поиска себя поможет поддержка семьи и надежность дома. Творчество будет радовать Раков
большую часть года.
Лев (22.07-22.08)
Львам рекомендуется большую часть времени посвятить достижению внутренней гармонии,
после чего смело выходить в люди – сменить обстановку, познакомиться с новыми людьми,
почувствовать свободу и быть готовыми к переменам. Налаженные связи позволят добиться
успехов в работе, творчестве, финансах. Рекомендуется сделать упор на образование,
заняться обустройством домашнего очага. Необходимо чаще собираться в своем доме с
друзьями и близкими.
Дева (23.08-22.09)
У Дев год будет насыщен общением с интересными людьми, они погрузятся в
увлекательную работу в команде. Представителям этого знака зодиака можно рассчитывать
на карьерный рост. Не стоит беспокоиться за финансовое положение, наоборот, можно ждать
увеличения дохода. В личной жизни никаких плохих перемен не возникнет. Стоит уделить
особое внимание своему здоровью.
Весы (23.09-22.10)
Самым позитивным периодом для Весов станет начало года. В этот период не нужно бояться
браться за новые дела, удача сопутствует смелым. Во второй половине года появится шанс
отправиться в интересное путешествие. Возможно, эта поездка позволит найти ответы на
многие волнующие вопросы. В личной жизни Весам придется проявить максимум терпения.
Скорпион (23.10-21.11)
У Скорпионов год будет одновременно интересным и неоднозначным. Необходимо сделать
упор на духовное развитие, тщательно следить за своим здоровьем. Непростой может
оказаться ситуация на работе, но здесь главное – чувствовать, что все складывается именно
так, как нужно.
Стрелец (22.11-21.12)
Для Стрельцов первое полугодие окажется непростым. После все наладится. Главной
задачей для представителей этого знака должно стать достижение гармонии с окружающими
и особенно со своим партнером. 2020 год – подходящий для инвестиций, в это время
возможно выгодно вложить средства. Не исключено появление сложностей в воспитании
детей.
Козерог (22.12-19.01)
2020 год для Козерогов станет решающим, так как это время, когда личность укрепляется и
утверждается на несколько лет вперед. Возрастет авторитет, ответственность за самого себя
и свою жизнь. Свои лучшие качества лучше проявлять в команде и не быть явным
индивидуалистом.
Володей (20.01-19.02)
Водолеи в 2020 году будут готовиться к новому и важному этапу жизни. Он начнется в
середине декабря. За это время нужно навести порядок во внутреннем мире, делах, семье и
творчестве. Водолеям стоит посвятить себя духовному самосовершенствованию и поиску
гармонии с собой. Ожидается удача в путешествиях и карьере.
Рыбы (20.02-20.03)
Год для Рыб будет спокойным. Сильных кризисов не ожидается. В начале года необходимо
уделить внимание тому, что нравится. Во второй половине года – приложить усилия для
укрепления семейного очага, ставить дом на первое место. Огромной поддержкой станет
духовная сфера.
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