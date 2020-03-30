Горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным

Горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным

Горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным

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1 час назад Газета РВСГорячая линияДинской районКоронавирусКоронавирус горячая линияКраснодарский крайКубаньНовости Динского районаНовости Краснодарского краяПомощь пожилым

Бесплатный единый круглосуточный номер действует на период действия режима повышенной готовности на территории Кубани.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, ссылаясь на Министерство труда и соцразвития региона, по телефону 8 (800) 200-74-37 люди старше 65 лет смогут оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарственных препаратов.

Заявки передаются по территориальной принадлежности в комплексные центры социального обслуживания населения. Помощь будут оказывать сотрудники центров.

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