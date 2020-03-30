Горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным

Бесплатный единый круглосуточный номер действует на период действия режима повышенной готовности на территории Кубани.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, ссылаясь на Министерство труда и соцразвития региона, по телефону 8 (800) 200-74-37 люди старше 65 лет смогут оставить заявку на доставку продуктов и безрецептурных лекарственных препаратов.

Заявки передаются по территориальной принадлежности в комплексные центры социального обслуживания населения. Помощь будут оказывать сотрудники центров.