"Горячая линия" по вопросу профилактики кори работает в Динском районе

Тематическое консультирование потребителей по телефонам «горячих линий» по вопросу профилактики кори организует территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

Как сообщает администрация Динского района, позвонить и проконсультироваться смогут все желающие.

Задать свои вопросы можно до 14 марта, с 9-00 до 15-00 часов по телефону 8(86162) 6-30-16.