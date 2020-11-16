Горячая пища станет обязательным пунктом в школьном меню

С января 2021 года меняются СанПиНы к организации общественного питания.

В документе утверждены новые требования и один из самых важных разделов посвящен детскому питанию в школах, детских садах, детских лагерях и т. д.

В меню обязательно должно присутствовать горячее. В организованных детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Оглашен и список продуктов, которые находятся под запретом для организованного питания. Сюда включены пирожные и торты, макароны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, жвачка, карамель, блинчики с мясом и творогом, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный перечень.

Выдавать сухой паек обязаны лишь в том случае, если дети находятся на каком-либо мероприятии до 4-х часов. Свыше этого времени детям должны предоставить горячее питание.

Также в школах будет разрешено размещать аппараты с автоматической выдачей продуктов. Исключением будет то, что в них будет только здоровая пища - соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты; в упаковке не более 100 граммов: мучные кондитерские изделия, в том числе обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержанием глютена, лактозы, сахара.