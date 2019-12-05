Госавтоинспекторы района провели интерактивные уроки по БДД

Инспекторы проверили знания БДД четвероклассников и восьмиклассников, напомнили им о важности использования светоотражающих элементов и выставили оценки в школьные дневники за знания ПДД.

Мероприятие «Пятерка за знание ПДД» при участии сотрудников Госавтоинспекции Динского района прошло в 4 «Д» и 8 «Б» классах МБОУ СОШ №10 им. братьев Игнатовых. Интерактивный урок был посвящен теме «Значение светоотражающих элементов при движении пешеходов в вечернее время».

Сотрудники ГИБДД показали ребятам светоотражающие элементы на форменной одежде инспектора и рассказали о важности их применения на одежде и рюкзаках школьников. Дорожные полицейские напомнили о возможных опасностях при движении пешеходов в темное время суток.

В заключительной части встречи полицейские провели блиц-опрос на знание правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Самым активным участникам конкурса инспекторы ГИБДД выставили «пятёрки» в дневник и пожелали успехов на уроках правовых знаний.



