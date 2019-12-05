Госавтоинспекторы района провели интерактивные уроки по БДД

Госавтоинспекторы района провели интерактивные уроки по БДД

Госавтоинспекторы района провели интерактивные уроки по БДД

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1 час назад БДДГазета РВСГИБДДГИБДД Динского районаДинской районНовости Динского районаПДДШкольники Динского района

Инспекторы проверили  знания БДД  четвероклассников и восьмиклассников, напомнили им о важности использования светоотражающих элементов и выставили оценки в школьные дневники за знания ПДД.  

Мероприятие «Пятерка за знание ПДД» при участии сотрудников Госавтоинспекции  Динского района прошло в 4 «Д» и 8  «Б» классах  МБОУ СОШ №10 им.  братьев Игнатовых.  Интерактивный урок был посвящен теме «Значение светоотражающих элементов при движении пешеходов в вечернее время». 

Сотрудники ГИБДД  показали ребятам  светоотражающие элементы на форменной одежде инспектора и рассказали о важности их применения на одежде и рюкзаках школьников.   Дорожные полицейские напомнили  о возможных опасностях при движении пешеходов в  темное время  суток 

В заключительной части встречи полицейские провели блиц-опрос на знание правил  дорожного  движения для пешеходов и велосипедистов. Самым активным участникам конкурса инспекторы ГИБДД выставили «пятёрки» в дневник  и пожелали успехов на уроках правовых знаний. 

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