Госавтоинспекция Динского района ищет свидетелей и очевидцев ДТП

3 октября 2020 г. около 23.20 в Новотитаровской на ул. Чкалова неустановленный водитель, управляя предположительно авто ВАЗ синего цвета, допустил заднее столкновение с авто «Форд», после чего с места ДТП скрылся.

16 октября 2020 г. около 19.10 неустановленный водитель, управляя неустановленным авто на автодороге М4 «Дон» – ст. Новотитаровская, не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и столкнулся с движущимся по главной дороге авто ВАЗ-2101, после чего с места ДТП скрылся.

В период с 18.00 15 октября 2020 г. до 9.00 16 октября 2020 г. на автодороге «г. Краснодар – г. Кропоткин» (33 км) неустановленное лицо, управляя неустановленным авто, допустило наезд на делиниаторы, повредив 43 шт., после чего с места ДТП скрылось.

3 ноября 2020 г. на автодороге «ст. Воронежская – ст. Пластуновская» в районе ж/д переезда неустановленный водитель, управляя неустановленным авто, не справился с управлением и съехал с дороги, повредив ограждение, после чего с места ДТП скрылся.

7 ноября 2020 г. около 19.30 на автодороге «ст. Динская – ст. Васюринская» неустановленный пешеход, двигаясь по проезжей части дороги, создал помеху в движении авто ДЭО, после чего с места ДТП ушел.

Устанавливаются очевидцы и свидетели данных ДТП. Обращаться по телефону +7-965-46-24-888.