Госавтоинспекция ищет водителя-участника ДТП в Васюринской

12 июля 2019 года в период с 18.40 до 19.20 в Васюринской водитель автомобиля «Хонда-Фит», перевозя несовершеннолетнего пассажира, двигался по ул. Луначарского со стороны ул. Октябрьской в направлении ул. Матвеевской. Напротив домовладения № 110 при объезде неустановленного автомобиля, двигавшегося во встречном направлении и выехавшего на полосу встречного движения, съехал с проезжей части дороги на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Хонды», получил телесные повреждения.

Исходя из допросов свидетелей, неустановленным автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения, был «Форд-Фокус» серебристого цвета. В настоящее время возникла необходимость в установлении водителя данного автомобиля.

Уважаемые жители Динского района! Если вы обладаете какой-либо информацией о водителе данного транспортного средства, являетесь свидетелем или очевидцем данного ДТП, сообщите об этом в отдел МВД России по Динскому району: 8(86162)-6-15-94.