Госавтоинспекция проводит беседы со школьниками

Автоинспекторы приезжают в школы Динского района и ученикам начальных классов на уроках рассказывают о безопасности дорожного движения.

Напоминают им основные правила поведения на дороге зимой. Говорят о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, опасности катания на санках, ватрушках и об играх вблизи проезжей части. Особое внимание уделяется правилам перехода проезжей части при наличии и отсутствии светофора.

Все знания учеников проверяют при помощи карточек с дорожными знаками, а также тематического кроссворда.