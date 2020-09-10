Госавтоинспекция Динского района ищет очевидцев нескольких ДТП

16 августа 2020 года примерно в 15.50 в Динской произошло ДТП. На пересечении улиц Октябрьской и Ленина неустановленный водитель велосипеда не уступил дорогу автомобилю «Ниссан» и столкнулся с ним, после чего ушел с места ДТП по ул. Советской в сторону ул. Красной.

Велосипедист был одет в кепку темного цвета с козырьком красного цвета, белую футболку с темным рисунком, темные шорты с надписью на правой штанине, на ногах – сланцы. У велосипеда повреждено переднее колесо.

Госавтоинспекция Динского района просит очевидцев данного ДТП и тех, кто располагает информацией о неустановленном водителе велосипеда, обратиться по телефону 8-965-46-24-888.





1 сентября 2020 года около 19.00 в Динской произошло ДТП. На ул. Кирпичной водитель автомобиля «Киа» сбил пешехода, идущего по краю проезжей части. После неустановленный пешеход оставил место ДТП. Это был мужчина, на вид 30-35 лет, рост 176-180 см.

Госавтоинспекция Динского района просит очевидцев и свидетелей данного ДТП и лиц, располагающих информацией о неустановленном пешеходе, обратиться по телефону 8-965-46-24-888.





4 сентября 2020 года около 16:00 в Динской произошло ДТП. На ул. Луначарского неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, въелал в припаркованный автомобиль «Хендай Солярис», после чего оставил место ДТП.

Госавтоинспекция Динского района просит свидетелей данного ДТП обратиться по номеру телефону 89654624888.





5 сентября 2020 года около 00:30 на автодороге «Краснодар – Кропоткин» произошло ДТП. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Пежо 407», после чего с места ДТП скрылся в сторону ст. Воронежской.

Госавтоинспекция Динского района просит очевидцев и свидетелей данного ДТП обратиться по номеру телефону 89654624888.