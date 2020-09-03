Госавтоинспекция района:

Госавтоинспекция напоминает родителям о важности проведения с детьми разъяснительных бесед по безопасности дорожного движения.

Знания сигналов светофоров для детей дошкольного и младшего школьного возраста недостаточно.

Необходимо объяснить ребенку, какие виды транспорта существуют, поговорить с ним о предназначении тротуаров, видах пешеходных переходов, правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

Пересекать проезжую часть можно на зеленый (разрешающий) сигнал светофора, двигаясь по пешеходному переходу, а перед началом движения убедиться в безопасности маневра.

Перед тем, как переходить дорогу, необходимо несколько раз посмотреть налево, потом посмотреть направо.

При наличии средства индивидуальной мобильности (ролики, самокаты, сигвеи, гироскутеры) участник дорожного движения является пешеходом, поэтому должен подчиняться ПДД для пешеходов.

Выезд на проезжую часть дороги на велосипеде лицам до 14 лет строго запрещен. Для пересечения проезжей части по пешеходному переходу или при его отсутствии необходимо спуститься и перекатить велосипед.

Нельзя играть возле дороги, перебегать проезжую часть или переходить на красный или желтый сигнал светофора даже в том случае, если по близости нет автомобилей.

Важно запомнить значение основных дорожных знаков, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожной ситуации (светофорное регулирование, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, пешеходный переход, движение пешеходов запрещено, медпункт и т.д.).

Госавтоинспекция призывет:

Уважаемые родители! С началом нового учебного года позаботьтесь о безопасности своего ребенка. Повторите с ним основные Правила дорожного движения для пешехода и велосипедиста, расскажите ему о последствиях при их несоблюдении, перевозите детей только при помощи детских удерживающих устройств.