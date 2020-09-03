Госавтоинспекция района: "Родители, самое время напомнить детям о ПДД"

Госавтоинспекция района:
Фото: cctec.ru

Госавтоинспекция района: "Родители, самое время напомнить детям о ПДД"

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18 часов назад Газета РВСГосавоинспекция Динского районаДетям о ПДДДинской районНовости Динского районаПДД

Госавтоинспекция напоминает родителям о важности проведения с детьми разъяснительных бесед по безопасности дорожного движения.

Знания сигналов светофоров для детей дошкольного и младшего школьного возраста недостаточно.

Необходимо объяснить ребенку, какие виды транспорта существуют, поговорить с ним о предназначении тротуаров, видах пешеходных переходов, правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

  • Пересекать проезжую часть можно на зеленый (разрешающий) сигнал светофора, двигаясь по пешеходному переходу, а перед началом движения убедиться в безопасности маневра.

  • Перед тем, как переходить дорогу, необходимо несколько раз посмотреть налево, потом посмотреть направо.

  • При наличии средства индивидуальной мобильности (ролики, самокаты, сигвеи, гироскутеры) участник дорожного движения является пешеходом, поэтому должен подчиняться ПДД для пешеходов.

  • Выезд на проезжую часть дороги на велосипеде лицам до 14 лет строго запрещен. Для пересечения проезжей части по пешеходному переходу или при его отсутствии необходимо спуститься и перекатить велосипед.

  • Нельзя играть возле дороги, перебегать проезжую часть или переходить на красный или желтый сигнал светофора даже в том случае, если по близости нет автомобилей.

  • Важно запомнить значение основных дорожных знаков, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожной ситуации (светофорное регулирование, велосипедная дорожка, пешеходная дорожка, пешеходный переход, движение пешеходов запрещено, медпункт и т.д.).

Госавтоинспекция призывет:

Уважаемые родители! С началом нового учебного года позаботьтесь о безопасности своего ребенка. Повторите с ним основные Правила дорожного движения для пешехода и велосипедиста, расскажите ему о последствиях при их несоблюдении, перевозите детей только при помощи детских удерживающих устройств.

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