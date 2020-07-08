Госавтоинспекция района учит детей безопасному поведению на дороге

7 июля сотрудники напомнили детям о правилах перехода проезжей части, показали, как необходимо это делать, и вручили яркие памятки.

Инспекторы ДПС и ГИБДД проводят разъяснительные беседы с молодыми участниками дорожного движения, рассказывают о значимости световозвращающих элементов в темное время суток. Особое внимание уделяется детям, использующим средства индивидуальной мобильности (самокаты, скейтборды, роликовые коньки и др.).

Профилактические мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и организации дополнительных мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в летний период на территории Динского района.

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