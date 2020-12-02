Для регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений Госавтоинспекция рекомендует обращаться в МРЭО ГИБДД по обслуживанию Краснодара и Динского района через Единый портал государственных услуг.

В случае его неработоспособности ведомство просит не беспокоится и обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение в порядке живой очереди.

Для выбора удобных даты и времени рекомендуется предварительно записаться по телефонам МРЭО ГИБДД: 8(6162)6-39-92.

“Убедительно просим Вас помнить о необходимости защиты от распространения новой короновирусной инфекции и в обязательном порядке прибывать для получения государственной услуги в средствах индивидуальной защиты”, - призывают в организации.