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Госавтоинспекция: "Рекомендуем обращаться в МРЭО через Госуслуги"
Для регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений Госавтоинспекция рекомендует обращаться в МРЭО ГИБДД по обслуживанию Краснодара и Динского района через Единый портал государственных услуг.
В случае его неработоспособности ведомство просит не беспокоится и обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение в порядке живой очереди.
Для выбора удобных даты и времени рекомендуется предварительно записаться по телефонам МРЭО ГИБДД: 8(6162)6-39-92.
“Убедительно просим Вас помнить о необходимости защиты от распространения новой короновирусной инфекции и в обязательном порядке прибывать для получения государственной услуги в средствах индивидуальной защиты”, - призывают в организации.
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