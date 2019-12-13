Госдума не поддержала отмену транспортного налога

Законопроект, инициатором которого стали члены партии «Справедливая Россия» во главе с председателем Сергеем Мироновым, отменяющий транспортный налог, парламентарии Госдумы отклонили в первом чтении.

Как утверждает председатель, данный налог является несправедливым. Не получается так, «кто ездит, тот платит». В итоге обременены им и те, кто использует транспортное средство каждый день, и тот, у кого автомобиль практически не выезжает из гаража.

Но проект был раскритикован многими ведомствами. В итоге слуги народа аргументировали свое решение о сохранении транспортного налога тем, что он относится к региональным налогам и подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ.

Наряду с акцизами на нефтепродукты этот налог является одним из источников формирования дорожных фондов регионов. За прошлый год поступления от транспортного налога составили 161 млрд рублей.

Таким образом, его полная отмена приведет к возникновению выпадающих доходов, что существенно ухудшит финансовое положение регионов, а также негативно повлияет на их финансовую самостоятельность.