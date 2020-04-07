Госучреждения. Режим работы и контакты

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Динском районе с 30 марта (а некоторые раньше) временно приостановили или ограничили свою работу государственные учреждения Динского района.

“РВС” обновила графики и условия приема граждан в связи с продлением в Краснодарском крае карантина.

Временное прекращение приема или удаленная форма взаимодействия с жителями в некоторых госструктурах ориентировочно продлится до 13 апреля. Далее – в зависимости от эпидобстановки на Кубани и распоряжения властей.

Динской почтамт. Работает в штатном режиме.

Управление Пенсионного фонда РФ в Динском районе. Прием граждан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по предварительной записи на сайте ПФР PFRF.RU или по телефонам: 8(861)214-28-68, 8(861)251-60-98.

Социальная защита. Прием граждан временно не осуществляется.

Отдел ЗАГС Динского района. Прием граждан временно не осуществляется.

Отдел МВД. Личный прием граждан временно не осуществляется. Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД России и официальных сайтов подразделений системы МВД России.

6-15-94 – дежурная часть ОМВД России по Динскому району.

ФНС по Динскому району. Прием и обслуживание налогоплательщиков в территориальных налоговых органах приостановлен с 6 по 30 апреля включительно до особого распоряжения.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступившей в ТНО на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет осуществляться исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции. Получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.

Отдел УФМС в Динском районе. Работает по предварительной записи через единый портал государственных и муниципальных услуг или по телефону 8-999-437-43-26.

Прокуратура Динского района. Гражданам предоставлена возможность обращения посредством почтового отправления, через интернет-приемную, а также ящик для обращений и заявлений, но это не исключает и личного приема. Телефон приемной 8 (86162) 6-20-61.

Следственный комитет Динского района. Личный прием граждан временно приостановлен.

Динской районный суд. До 10 апреля включительно (дата может измениться) личный прием граждан в суде приостановлен. Рекомендуется направлять документы в электронном виде через информационную систему ГАС «Правосудие» или почтовым отправлением. Судом рассматриваются только категории дел безотлагательного характера.

Служба судебных приставов. Личный прием граждан приостановлен. В организации установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам.

Динской районный отдел судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю:

(86162) 6-23-81.

УФССП России по Краснодарскому краю: 8(861) 26-27-412.

МФЦ Динского района. Предварительную запись можно осуществить по телефону: 8(800)30-23-444 или через единый портал МФЦ: www.e-mfc.ru, после авторизации в личном кабинете.

Контактный центр работает по графику:

понедельник–суббота – с 9.00 до 18.00;

воскресенье – выходной.

Госавтоинспекция и МРЭО ГИБДД. Прием граждан в рамках оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться ТОЛЬКО при подаче заявления в форме электронного документа с применением единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и оплаты государственной пошлины в соответствующем размере.

Допуск граждан в подразделение осуществляется исключительно в то время, на которое подана соответствующая заявка, при наличии необходимых документов. Гражданам, прибывшим в неустановленное заявкой время, государственная услуга предоставляться не будет.

По вопросам графика работы и приема граждан отделения ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по Динскому району обращаться по телефону 6-25-71.