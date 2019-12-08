Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю напоминает о том, что для получения права на государственное софинансирование пенсионных накоплений в 2020 году, необходимо осуществить платежи от 2 000 до 12 000 рублей до 31 декабря 2019 года.

Важно! Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений имеют граждане, которые подали заявление о добровольном вступлении в правоотношения в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений в период с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделали свой первый взнос до 31 января 2015 года.

Федеральный закон от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» позволяет участнику Программы, сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее.

При этом те, кто не успел сделать первый взнос до 31 января 2015 года или подал заявление о вступлении в Программу после 31 декабря 2014 года, могут вносить дополнительные страховые взносы в счет своей будущей пенсии. Но их взносы государственному софинансированию пенсионных накоплений подлежать не будут.

Внести платеж в счет Программы граждане могут как через банки, так и через своего работодателя. Платежные квитанции для оплаты через банк участники Программы могут получить в пенсионном фонде по месту жительства, либо в самом кредитном учреждении или скачать на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/. Через работодателя производить оплату по Программе еще проще. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в бухгалтерию организации и указать в нем размер ежемесячного платежа.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений – на сайте www.pfrf.ru, контроль взносов можно производить в «Личном кабинете гражданина».

В Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений участвует свыше 336 тысяч жителей Краснодарского края.