Государство выплатит семьям с детьми еще по 5 тысяч рублей
Сегодня, 17 декабря, во время большой пресс-конференции Президента России Владимир Путин сообщил, что к Новому году будет еще одна выплата.
Положена она семьям с детьми до 7 лет включительно. Ее размер – 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
По данным единного портала государственных услуг и функций, семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.
Как получить выплату
Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат:
- ежемесячной до 3 лет;
- единовременной от 3 до 16 лет.
Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет.
Когда нужно подать заявление
Заявление нужно подать в двух случаях:
- Указанный ранее счет закрыт. Подайте заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счет.
- Выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года.
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