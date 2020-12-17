Государство выплатит семьям с детьми еще по 5 тысяч рублей

Государство выплатит семьям с детьми еще по 5 тысяч рублей

Государство выплатит семьям с детьми еще по 5 тысяч рублей

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Сегодня, 17 декабря, во время большой пресс-конференции Президента России Владимир Путин сообщил, что к Новому году будет еще одна выплата.

Положена она семьям с детьми до 7 лет включительно. Ее размер – 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

По данным единного портала государственных услуг и функций, семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.

Как получить выплату

Новая единовременная выплата назначается на основании ранее поданных заявлений для таких выплат:

  • ежемесячной до 3 лет;
  • единовременной от 3 до 16 лет.

Если ранее вы подавали заявления и получали такие выплаты, новая выплата поступит автоматически на тот же счет.

Когда нужно подать заявление

Заявление нужно подать в двух случаях:

  • Указанный ранее счет закрыт. Подайте заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счет.
  • Выплат на детей до 16 лет не было. Если у вас есть дети, рожденные с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, но выплат на них раньше не было, подайте заявление на новую выплату. Это можно сделать до 1.04.2021 года. 

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