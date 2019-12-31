График отключений электричества в Динском районе на январь 2020 года
График плановых отключений электроэнергии на январь 2020 года по Динскому РЭС.
Ст. Новотитаровская
9.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург.
Устранение жалоб.
10.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская.
Устранение жалоб.
15.01.2020, 9.00-17.00
Ул. 8-е марта, пер. Кутузова, ул. Кутузова, Толстого.
Устранение жалоб.
Ст. Васюринская
20.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Западная, Ленина, Московская, Северная, ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Интернациональная, ул. Калинина
Устранение жалоб.
28.01.2020, 9.00-17.00
ул. Ивко, Суворова.
Устранение жалоб.
29.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Восточная, ул. Новая, ул. Железнодорожная.
Устранение жалоб.
Ст. Динская
10.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Новая.
Устранение жалоб.
15.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Хлеборобная, ул. Октябрьская, ул. Красная, пер. Морозовой.
Реконструкция.
17.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Широкая, Коммунальная, Первомайская, пер. Дубинина.
Устранение жалоб.
21.01.2020, 9.00-17.00
Пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская.
Устранение жалоб.
22.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Красная, ул. Калинина.
Устранение жалоб.
22.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Хлеборобная, ул. Октябрьская, ул. Красная, пер. Морозовой.
Реконструкция.
23.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Гоголя.
Устранение жалоб.
24.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Короткая.
Устранение жалоб.
Пос. Кочетинский
16.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Динская.
Устранение жалоб.
Ст. Старомышастовская
16.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Ленина, Карла Маркса, Крупской.
Устранение жалоб.
30.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Орджоникидзе, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Набережная.
Устранение жалоб.
Ст. Нововеличковская
14.01.2020, 9.00-17.00
ул. Советская, Энгельса.
Устранение жалоб.
31.01.2020, 9.00-17.00
Ул.Перовского, Пионерская, Д. Бедного, Плеханова, Пролетарская, Октябрьская, Петровского, Кавказская.
Устранение жалоб.
Ст. Воронцовская
14.01.2020, 9.00-17.00
Ул. Краснодарская, Ровная, Колхозная, Крайняя.
Устранение жалоб.
Все вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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