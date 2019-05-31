График отключений электроэнергии на июнь 2019 года
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.
Справки по телефону горячей линии "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52.
пос. Зарождение
04.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Центральная
п. Найдорф
05.06.2019 с 8.00 до 17.00
Дальний: ул. Зеленая, ул. Набережная, ул. Центральная, пер. Степной
24.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Красная, ул. Крайняя, пер. Короткий, ул. Земляничная, ул. Цветочная, пер. Крайний, ул. Береговая, ул. Набережная
ст. Новотитаровская
03.06.2019 с 8.00 до 17.00
х. Карла Маркса, ул. Южная
03.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Почтовая, ул. Крупской, ул. Р. Люксембург, ул. Леваневского, ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Ейское шоссе, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная
04.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул.Советская ул.Почтовая ул.Революционная
06.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Октябрьская, ул. Продольная, ул. Восточная
10.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Привокзальная, ул. Крайняя
11.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. 8-е марта, пер.Кутузова, ул.Кутузова, Толстого
12.06.2019 с 8.00 до 17.00
пер.Кочубея, ул.Выгонная, Сельская
13.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул.Кирова, Ленина, Луначарского, Набережная, Октябрьская, Советская
19.06.2019 с 8.00 до 17.00
Привокзальная, Восточная, Степная
21.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. 8-е марта
24.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул.Ленина, Октябрьская, Привокзальная
пер. Малый, пер. Молодежный, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Кокинаки, ул. Коммунаров, ул. Крайняя, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Крупской, ул. Кузнечная, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Почтовая, ул. Прогонная, ул. Продольная, ул. Пролетарская, ул. Р. Люксембург, ул. Советская, ул. Степная, ул. Широкая, ул. Энгельса
25.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская
26.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная
27.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург
с. Красносельское
05.06.2019 с 8.00 до 17.00
мкрн Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, мкрн Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, мкрн Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Кржижановского, ул. Владимирова
10.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Замышевского
ст. Пластуновская
04.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Динская, ул. Казачья, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, ул. Мира, ул. Солдатская, ул. Чернышевского, ул. Шевченко
11.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Базарная, ул. Колхозная, Ленина, Сквозная
12.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Колхозная, Ленина, Сквозная
14.06.2019 с 8.00 до 17.00
Красная, Морозова, Н.-Набережная, Пролетарская, Рабочая, Сквозная
ст. Нововеличковская
17.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Красноармейская, ул.Курганная, ул.Пролетарская
пер. Вишневский, пер. Вольный, пер. Первомайский, пер. Речной, пер. Тихий, пер. Черкасский, ул. Виноградная, ул. Казачья, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Ровная, ул. Советская, ул. Шевченко
19.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Степная, ул. Хмельницкого
27.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Пушкина, ул. Нижняя, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Ровная, ул. Широкая, ул. Красноармейская, ул. Курганная, ул. Перовского,ул. Пионерская, ул. Д. Бедного, ул. Братская, ул. Пролетарская, ул. Плеханова, ул. Бежко, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Краснодарская, ул. Октябрьская, ул. Красная, ул. Колхозная, ул. Шаумяна, ул. Толстого, ул. День Победы, ул. Энгельса, ул. Школьная, ул. Казачья, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. Веселая, ул. Короткая, ул. Северная, ул. Седина, ул. Заречная, ул. Городская, ул. Чапаева, ул. Советская, ул. Виноградная, ул. Крупской, пер. Лоза, ул. Петровского, ул. Почтовая, ул. Набережная, пер. Тихий, пер. Вишневский, пер. Первомайский, пер. Черкасский, пер. Речной, пер. Вольный, ул. Кавказская
ст. Динская
03.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Береговая, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Пластуновская, ул. Пролетарская
10.06.2019 с 8.00 до 17.00
Революционная, Береговая, Первомайская
12.06.2019 с 8.00 до 17.00
Широкая, Октябрьская, пер. Морозова
17.06.2019 с 8.00 до 17.00
пер. Красный, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Красная, ул. Линейная, ул. Новая, ул. Чапаева
25.06.2019 с 8.00 до 17.00
пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская
ст. Васюринская
13.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Интернациональная, Калинина, Новая, Р. Люксембург, Ставского
14.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Луначарского, Ленина, Выгонная, Кропоткина, Садовая, Запорожская, К.Маркса
14.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Суворова, ул. Северная, ул. Новая, ул. Железнодорожная
20.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская, ул. К.Маркса, ул. Интернациональная, ул. Калинина
26.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Новая, Северная, Степная, Чапаева
пос. Агроном
13.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Дорожная, Западная, Новая, Пионерская, Полеводческая, Пролетарская
24.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Ленина
27.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Южная
ст. Старомышастовская
07.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. 40 лет Победы, Карла Маркса, Красная, Крупской, Крыжжановского, Молодежная, Октябрьская, Цветочная
14.06.2019 с 8.00 до 17.00
х. Новый
18.06.2019 с 8.00 до 17.00
Садовая, Энгельса, Горького, Крупской, Чапаева, Мичурина, Фрунзе
26.06.2019 с 8.00 до 17.00
Горького, кирова, Красная, Крупской, Ленина, Чкалова, Энгельса, К. Маркаса
ст. Воронцовская
18.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Колхозная, ул. Крайняя, ул. Ровная, ул. Ленина, ул. Прямая, пер. Ровный, ул. Краснодарская, ул. Космонавтов, пер. Космонавтов
ДСТ "Труд", Динское с/п
07.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Солнечная, ул. Веселая, ул. Лазурная
13.06.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Солнечная, ул. Веселая, ул. Лазурная
Комментарии