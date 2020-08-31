График отключений света в поселениях района на сентябрь

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

В каких поселениях и на каких улицах запланированы отключения смотрите ниже. Время отключений - с 8.00 до 17.00.





Станица Старомышастовская

4 сентября - ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Пролетарская, ул. Северная, ул.Краснознаменная, ул. Орджоникидзе;

8 сентября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса;

14 сентября - ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Чапаева;

15 сентября - ул. Шевченко, ул. Выгонная;

16 сентября - ул. Краяная, пер. Красный;

17 сентября - ул. Фрунзе, ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Чапаева;

18 сентября - ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Крупской;

25 сентября - ул. Степная, ул. Орджоникидзе, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Советская, пер. Первомайский;

28 сентября - ул. Степная, ул. Орджоникидзе, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Советская, пер. Первомайский;

30 сентября - ул. Красная, ул. Леваневского, ул. Шпак.





Станица Нововеличковская

7 сентября - ул. Шевченко, ул. Садовая;

9 сентября - ул. Бежко;

30 сентября - ул. Южная, ул. Пролетарская, ул. Нижняя.





Станица Воронцовская

25 сентября - ул. Пушкина, ул. Красная;





Поселок Найдорф

10, 29 сентября - ул. Крайняя, ул. Красная;





Станица Новотитаровская

9, 10 сентября - ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Комунаров, ул. Октябрьская;

17 сентября - ул. Гоголя, ул. Луначарского;

21 сентября - ул. Выгонная;

23 сентября - ул. Степная, ул. Советская;

24 сентября - ул. Широкая, ул. Заречная;

28 сентября - проезд Луначарского;





хутор Карла Маркса

8,9, 24 сентября - ул. Южная;





Село Красносельское

14 сентября - ул. Владимирова;





Станица Васюринская

7 сентября - ул. Калинина, Октябрьская;

8 сентября - ул. Луначарского, ул. Степная, ул. Ленина;

11 сентября - ул. Западная, ул. Редутской, ул. Пролетарская;

15 сентября - ул. Октябрьская;

23 сентября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская;





Станица Динская

7 сентября - пер. Заводской, ул. Заводская;

16 сентября - ул. Садовая, пер. Железнодорожный;

18 сентября - ул. Первомайская, ул. Дружбы, ул. Красная, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Новая, ул. Линейная, пер. Гастелло, пер. Маяковского, ул. Кирова, пер. Молодежный, ул. Школьная, ул. Динская, ул. Октябрьская, пер. Жукова, ул. Мира, ул. Пластуновская, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Станичная, пер. Достоевского, пер. Толстого, ул. Береговая, пер. Добровольского, ул. Чехова, пер. Кольцова, пер. Ставского, пер. Красный, ул. Комсомольская, пер. Балтийский, ул. Чапаева, ул. 70 лет Октября, пер. Ужгородский.

22 сентября - ул. Советская;

29 сентября - пер. Кубанский, ул. Спортивная;





Село Первореченское

11 сентября - ул. Суворова;





Станица Пластуновская

10 сентября - ул. Линейная, Вокзальная;

21 сентября - ул. Калинина, Ленинградская, Комсомольская;







