График отключений света в поселениях района на сентябрь
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.
Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
В каких поселениях и на каких улицах запланированы отключения смотрите ниже. Время отключений - с 8.00 до 17.00.
Станица Старомышастовская
- 4 сентября - ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Пролетарская, ул. Северная, ул.Краснознаменная, ул. Орджоникидзе;
- 8 сентября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса;
- 14 сентября - ул. Фрунзе, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Чапаева;
- 15 сентября - ул. Шевченко, ул. Выгонная;
- 16 сентября - ул. Краяная, пер. Красный;
- 17 сентября - ул. Фрунзе, ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Чапаева;
- 18 сентября - ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Крупской;
- 25 сентября - ул. Степная, ул. Орджоникидзе, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Советская, пер. Первомайский;
- 28 сентября - ул. Степная, ул. Орджоникидзе, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Советская, пер. Первомайский;
- 30 сентября - ул. Красная, ул. Леваневского, ул. Шпак.
Станица Нововеличковская
- 7 сентября - ул. Шевченко, ул. Садовая;
- 9 сентября - ул. Бежко;
- 30 сентября - ул. Южная, ул. Пролетарская, ул. Нижняя.
Станица Воронцовская
- 25 сентября - ул. Пушкина, ул. Красная;
Поселок Найдорф
- 10, 29 сентября - ул. Крайняя, ул. Красная;
Станица Новотитаровская
- 9, 10 сентября - ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Комунаров, ул. Октябрьская;
- 17 сентября - ул. Гоголя, ул. Луначарского;
- 21 сентября - ул. Выгонная;
- 23 сентября - ул. Степная, ул. Советская;
- 24 сентября - ул. Широкая, ул. Заречная;
- 28 сентября - проезд Луначарского;
хутор Карла Маркса
- 8,9, 24 сентября - ул. Южная;
Село Красносельское
- 14 сентября - ул. Владимирова;
Станица Васюринская
- 7 сентября - ул. Калинина, Октябрьская;
- 8 сентября - ул. Луначарского, ул. Степная, ул. Ленина;
- 11 сентября - ул. Западная, ул. Редутской, ул. Пролетарская;
- 15 сентября - ул. Октябрьская;
- 23 сентября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская;
Станица Динская
- 7 сентября - пер. Заводской, ул. Заводская;
- 16 сентября - ул. Садовая, пер. Железнодорожный;
- 18 сентября - ул. Первомайская, ул. Дружбы, ул. Красная, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Новая, ул. Линейная, пер. Гастелло, пер. Маяковского, ул. Кирова, пер. Молодежный, ул. Школьная, ул. Динская, ул. Октябрьская, пер. Жукова, ул. Мира, ул. Пластуновская, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Станичная, пер. Достоевского, пер. Толстого, ул. Береговая, пер. Добровольского, ул. Чехова, пер. Кольцова, пер. Ставского, пер. Красный, ул. Комсомольская, пер. Балтийский, ул. Чапаева, ул. 70 лет Октября, пер. Ужгородский.
- 22 сентября - ул. Советская;
- 29 сентября - пер. Кубанский, ул. Спортивная;
Село Первореченское
- 11 сентября - ул. Суворова;
Станица Пластуновская
- 10 сентября - ул. Линейная, Вокзальная;
- 21 сентября - ул. Калинина, Ленинградская, Комсомольская;
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