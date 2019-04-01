График отключения электроэнергии в Динском районе на апрель

График отключения электроэнергии в Динском районе на апрель

График отключения электроэнергии в Динском районе на апрель

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13 часов назад Газета РВСГрафик отключения электроэнергииДинской районКубаньэнергоНовости

Новотитаровская


01.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Крайняя, Первомайская, Степная, Энгельса (ТП НТ5-329)


03.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Южная (ВЛ-0,4кВ ТТ5-372)


11.04.2019 с 8.00 до 17.00

нет ч/с (ВЛ-0,4кВ НТ3-36)


ул.Ленина, Октябрьская, Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946")


15.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (ВЛ-0,4кВ "Т1-931")


16.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334")


18.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960")


19.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная (ВЛ-0,4кВ "Т3-341")


24.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Таманская (ТП Т1-353)


ст. Пластуновская


02.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Степная (ТП ПЛ7-1064)


04.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Ленина, Кузнечная, Кирова, Гоголя (ВЛ-0,4кВ ПЛ4-178)


05.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Базарная (ВЛ-0,4кВ ПЛ11-1125)


09.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Красная, Морозова, Н-Набережная, Пролетарская, Рабочая, Сквозная (ВЛ-0,4кВ ПЛ7-61)

ул. Базарная, Колхозная, Ленина, Пролетарская, Сквозная, Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270")


16.04.2019 с 8.00 до 17.00

нет ч/с (ТП ПЛ4-1035)


с. Красносельское


03.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Кирова, Крыжжановского (ТП НС19-3-1102)


18.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Владимирова, Октябырьская (ТП НС19-3-56)


10.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Длинная, пер. Октябрьский (ВЛ-0,4кВ "НС19-3-70")


ст. Старомышастовская


04.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Горького, Кирова, Красная, Крупской, Ленина, Чкалова, Энгельса (ТП СТМ2-445)


08.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Красная, Кооперативная, Октябрьская, Новая жизнь (ВЛ-0,4кВ СТМ7-434)


ст. Воронцовская


05.04.2019 с 8.00 до 17.00

пер. Вольный, ул. Краснодарская, Новая (ТП ВЦ3-389)


ст. Динская


01.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Железнодорожная, пер. Фадеева (ВЛ-0,4кВ АГ13-1011)


02.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Широкая, Октябрьская, пер. Морозова (ВЛ-0,4кВ ДН12-1121)


08.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Линейная, Мира, Новая, Пластуновская, Береговая, Гоголя (ТП Д3-1081)


10.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя (ВЛ-0,4кВ Д7-40)


12.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Заречная, Суворова (ВЛ-10кВ АГ-7)


17.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой


23.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. 70 лет Октября (ТП Д7-46)


пос. Найдорф


15.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Красная, Чапаева, Вольная (ТП БП7-528)


пос. Украинский


17.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Садовая, Молодежная (ТП КЧ1-1041)


ст. Васюринская


19.04.2019 с 8.00 до 17.00

нет ч/с (ТП ВС10-666)


25.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Ульяновская, Пионерская, Набережная, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя (ВЛ-0,4кВ ВС3-624)


с. Первореченское


22.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Калинина, Набережная (ТП НС10-4-143)


пос. Агроном


26.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Почтовая (ВЛ-0,4кВ АГР5-1051)


Ст. Нововеличковская


12.04.2019 с 8.00 до 17.00

ул. Коммунаров, Крупской. Степная, Хмельницкого (ВЛ-0,4 кВ «Л-1» от ТП-10/0,4 кВ «НВ4-830»)

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