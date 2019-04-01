График отключения электроэнергии в Динском районе на апрель
Новотитаровская
01.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Крайняя, Первомайская, Степная, Энгельса (ТП НТ5-329)
03.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Южная (ВЛ-0,4кВ ТТ5-372)
11.04.2019 с 8.00 до 17.00
нет ч/с (ВЛ-0,4кВ НТ3-36)
ул.Ленина, Октябрьская, Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946")
15.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (ВЛ-0,4кВ "Т1-931")
16.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334")
18.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960")
19.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная (ВЛ-0,4кВ "Т3-341")
24.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Таманская (ТП Т1-353)
ст. Пластуновская
02.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Степная (ТП ПЛ7-1064)
04.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Ленина, Кузнечная, Кирова, Гоголя (ВЛ-0,4кВ ПЛ4-178)
05.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Базарная (ВЛ-0,4кВ ПЛ11-1125)
09.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Красная, Морозова, Н-Набережная, Пролетарская, Рабочая, Сквозная (ВЛ-0,4кВ ПЛ7-61)
ул. Базарная, Колхозная, Ленина, Пролетарская, Сквозная, Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270")
16.04.2019 с 8.00 до 17.00
нет ч/с (ТП ПЛ4-1035)
с. Красносельское
03.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Кирова, Крыжжановского (ТП НС19-3-1102)
18.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Владимирова, Октябырьская (ТП НС19-3-56)
10.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Длинная, пер. Октябрьский (ВЛ-0,4кВ "НС19-3-70")
ст. Старомышастовская
04.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Горького, Кирова, Красная, Крупской, Ленина, Чкалова, Энгельса (ТП СТМ2-445)
08.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Красная, Кооперативная, Октябрьская, Новая жизнь (ВЛ-0,4кВ СТМ7-434)
ст. Воронцовская
05.04.2019 с 8.00 до 17.00
пер. Вольный, ул. Краснодарская, Новая (ТП ВЦ3-389)
ст. Динская
01.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Железнодорожная, пер. Фадеева (ВЛ-0,4кВ АГ13-1011)
02.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Широкая, Октябрьская, пер. Морозова (ВЛ-0,4кВ ДН12-1121)
08.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Линейная, Мира, Новая, Пластуновская, Береговая, Гоголя (ТП Д3-1081)
10.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя (ВЛ-0,4кВ Д7-40)
12.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Заречная, Суворова (ВЛ-10кВ АГ-7)
17.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой
23.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. 70 лет Октября (ТП Д7-46)
пос. Найдорф
15.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Красная, Чапаева, Вольная (ТП БП7-528)
пос. Украинский
17.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Садовая, Молодежная (ТП КЧ1-1041)
ст. Васюринская
19.04.2019 с 8.00 до 17.00
нет ч/с (ТП ВС10-666)
25.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Ульяновская, Пионерская, Набережная, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя (ВЛ-0,4кВ ВС3-624)
с. Первореченское
22.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Калинина, Набережная (ТП НС10-4-143)
пос. Агроном
26.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Почтовая (ВЛ-0,4кВ АГР5-1051)
Ст. Нововеличковская
12.04.2019 с 8.00 до 17.00
ул. Коммунаров, Крупской. Степная, Хмельницкого (ВЛ-0,4 кВ «Л-1» от ТП-10/0,4 кВ «НВ4-830»)
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