График отключения электроэнергии В Динском районе на март 2019
Станица Пластуновская
1.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Колхозная, ул. Степная, ул. Средняя (ВЛ-0,4кВ ПЛ3-227).
6.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Колхозная, ул. Краснодарская, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Черноморская (ВЛ-0,4кВ ПЛ7-220).
25.03.2019
С 8.00 до 17.00
ТП "ПЛ11-233" (нет частного сектора).
14.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кузнечная, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Красная, ул. Морозова, ул. Сквозная, ул. Базарная, ул. Пролетарская, ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Короткая, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Черноморская, пер. Колхозный, ул. Театральная, ул. Н- Набережная, ул. Красноармейская, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, пер. Красноармейский, ул. Исполкомовская, ул. Степная, ул. Средняя, ул. Краснодарская, ул. В-Набережная (ВЛ-10кВ ПЛ-7).
15.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кузнечная, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Красная, ул. Морозова, ул. Сквозная, ул. Базарная, ул. Пролетарская, ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Короткая, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Черноморская, пер. Колхозный, ул. Театральная, ул. Н-Набережная, ул. Красноармейская, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, пер. Красноармейский, ул. Исполкомовская, ул. Степная, ул. Средняя, ул. Краснодарская, ул. В-Набережная (ВЛ-10кВ ПЛ-7).
23.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кузнечная, ул. Мира, ул. К. Маркса, ул. Красная, ул. Морозова, ул. Сквозная, ул. Базарная, ул. Пролетарская, ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Короткая, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Черноморская, пер. Колхозный, ул. Театральная, ул. Н-Набережная, ул. Красноармейская, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, пер. Красноармейский, ул. Исполкомовская, ул. Степная, ул. Средняя, ул. Краснодарская, ул. В-Набережная (ВЛ-10кВ ПЛ-7).
7.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Базарная, ул. Колхозная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Театральная (ВЛ-0,4кВ "ПЛ7-270").
25.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Красноармейский, ул. Комсомольская, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Чернышевского (ТП "ПЛ5-187").
Станица Новотитаровская
4.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Октябрьская (ВЛ-0,4кВ НТ3-327).
11.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, Ленина, Луначарского, Набережная, Октябрьская, Советская (ВЛ-0,4кВ НТ5-331).
12.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, Коккиника, Крайняя, Крупской, Советская, Степная (ТП НТ5-472).
13.03.2019
С 8.00 до 17.00
ТП ТТ5-379 (нет ч/с).
21.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, Ленина, Луначарского, Набережная, Октябрьская, Советская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-331").
22.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, Ленина, Луначарского, Набережная, Октябрьская, Советская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-331").
5.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябрьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960").
12.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Ленина, Октябрьская, Привокзальная (ВЛ-0,4кВ "НТ8-946").
14.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская (ВЛ-0,4кВ "Т1-931").
15.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург (ВЛ-0,4кВ "Т5-334").
19.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Кузнечная, ул. Октябьская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-960").
20.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул.
Октябрьская, ул. Набережная (ВЛ-0,4кВ "Т3-341").
11.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Ленина, Луначарского, Октябрьская, Первомайская, Пролетарская (ВЛ-0,4кВ "НТ5-322").
12.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Прямой, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. Энгельса, ул. Свободная, пер. Южный, ул. Советская, ул. Революционная, ул. Степная, ул. Крайняя (ВЛ-0,4кВ "НТ6-303").
Станица Динская
5.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Дружбы, ул. Дружбы, ул. И. Франко (ВЛ-0,4кВ Д7-1034).
7.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Кирова, Комсомольская, Красная, Красноармейская, Пролетарская, Чапаева (ВЛ-0,4кВ Д4-33).
19.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Макаренко, Юности (ТП АГ11-1207).
26.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. 70 лет Октября (ВЛ-0,4кВ Л-2 Д7-72).
27.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул.70 лет Октября (ВЛ-0,4кВ Л-2 Д7-72).
28.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Дружбы, пер. Мызгина, ул. Береговая, ул. Мира (ВЛ-0,4кВ Л-2 Д7-45).
29.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Дружбы, пер. Мызгина, ул. Береговая, ул. Мира (ВЛ-0,4кВ Л-2 Д7-45).
11.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Кирпичная, ул. Шевченко, ул. Береговая, ул. Комсомольская, ул. Чапаева (ВЛ-0,4кВ "Д4-37").
12.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Кирпичная, ул. Шевченко, ул. Береговая, ул. Комсомольская, ул. Чапаева (ВЛ-0,4кВ "Д4-37").
13.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Проезжий, пер. Фадеева, ул. Чапаева, ул. Железнодорожная (ТП "АГ11-1011").
18.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Жлобы, ул. Трудовая, пер. Трудовой (ВЛ-0,4В "АГ11-16").
21.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Динская, ул. Коммунальная, ул. Октябрьская, ул. Кирпичная, ул. Пролетарская, ул. Калинина, ул. Красноармейская, пер. Пацаева, пер. Фестивальный, ул. Береговая, ул. Красная, ул. Кирова (ТП "Д4-300").
29.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Садовая, Железнодорожная (ВЛ-0,4кВ "АГ1-113").
5.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Жлобы, Заречная, Набережная, Украинская (ВЛ-0,4кВ "АГ11-23").
Поселок Украинский
14.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Заречная, Красная, Комсомольская, Гагарина, Мира, Советов (ТП КЧ5-197).
4.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Советов, ул. Заречная, МТФ, ул. Зеленая, ул. Мира, ул. Широкая, ул. Красная, ул. Гагарина, ул. Комсомольская (ВЛ-0,4кВ Л-1 КЧ5-197).
5.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Советов, ул. Заречная, МТФ, ул. Зеленая, ул. Мира, ул. Широкая, ул. Красная, ул. Гагарина, ул. Комсомольская (ВЛ-0,4кВ Л-1 КЧ5-197).
6.03.2019
С 8.00 до 17.00
ВЛ-0,4кВ "КЧ-4" (нет ч/с).
Станица Старомышастовская
15.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Ленина (ТП СТМ2-926).
6.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Владимирова, Горького, Октябрьская (ВЛ-0,4кВ Л-2 НС19-3-56).
7.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Владимирова, Горького, Октябрьская (ВЛ-0,4кВ Л-2 НС19-3-56).
4.03.2019
С 8.00 до 17.00
ТП "СТМ2-466" (х. Восточный).
Станица Васюринская
20.03.2019
С 8.00 до 17.00
Пер. Бехало, ул. Западная, Калинина (ТП ВС2-689).
25.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Чапаева (ТП "ЖБИ11-686").
27.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Западная, Интернациональная, Красноармейская, Московская, Пролетарская (ВЛ-0,4кВ "ВС1-603").
28.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Западная, Интернациональная, Красноармейская, Московская, Пролетарская (ВЛ-0,4кВ "ВС1-603").
6.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Суворова, ул. Северная, ул. Новая, ул. Железнодорожная (ВЛ-0,4кВ "ВС1-606").
22.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Выгонная, Краснодарская, Калинина (ТП "ВС3-630").
Станица Нововеличковская
26.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Красная, Пролетарская, Ровная, Садовая, Широкая (ТП "НВ9-516").
13.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Коммунаров, Крупской, Степная, Хмельницкого (ВЛ-0,4 кВ «Л-1» от ТП-10/0,4 кВ «НВ4-830»).
28.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Бежко, Братская, Курганная, Плеханова, Пролетарская, Садовая (ТП "НВ9-524").
Поселок Найдорф
18.03.2019
С 8.00 до 17.00
ТП БП7-510 (нет ч/с).
Село Красносельское
11.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Длинная, пер. Октябрьский (ВЛ-0,4кВ "НС19-3-70").
27.03.2019
С 8.00 до 17.00
Мкр. Молодежный, ул. Мира, Крижановского, Ленина (ТП "НС19-3-1073").
Поселок Зарождение
4.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Садовая, Центральная (ВЛ-0,4кВ "АГ3-119").
Станица Воронцовская
7.03.2019
С 8.00 до 17.00
Ул. Красная, ул. Космонавтов, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Крупской, ул. Угольная, пер. Космонавтов (ВЛ-0,4кВ "ВЦ3-554").
Комментарии
Да здравствует советский союз, по которому мы соскучились