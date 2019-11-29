График отключения электроэнергии в Динском районе в декабре

В каких поселениях и когда будут производиться плановые отключения света в декабре? Ниже приведен подробный список с названием улиц и датами. Работы проведут с 8.00 до 17.00.

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.





Станица Динская

2 декабря - ул. Солнечная (дачи),ул. Васильковая (дачи),ул. Тополиная (дачи),ул. Абрикосовая (дачи),ул. Светлая (дачи),ул. Ягодная (дачи),ул. Малиновая (дачи),ул. Зеленая (дачи),ул. Цветочная (дачи),ул. Вишневая (дачи),ул. Веселая (дачи),ул. Лазурная (дачи).

3 декабря - ул. Линейная, ул. Новая, ул. Кирова, пер. Красный,ул. Красная,ул. Комсомольская.

4 декабря - Ул. Красная, ул. Хлеборобная, ул. Октябырьская, пер. Морозова.

6 декабря - ул. Солнечная (дачи), ул. Васильковая (дачи), ул. Тополиная (дачи), ул. Абрикосовая (дачи), ул. Светлая (дачи), ул. Ягодная (дачи), ул. Малиновая (дачи),ул. Зеленая (дачи), ул. Цветочная (дачи), ул. Вишневая (дачи), ул. Веселая (дачи),ул. Лазурная (дачи), ул. Кирпичная, ул. Чапаева.

10 декабря - ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, ул. Советская, ул. Береговая.

11 декабря - ул. Комарова, пер. Репина.

12 декабря - ул. Железнодорожная, ул. Садовая.

13 декабря - ул. Линейная, ул. Красная.

16 декабря - ул. Железнодорожная .

17 декабря - ул. Станичная, ул. Пластуновская.

20 декабря - ул. Первомайская, пер. Первомайский, ул. Короткая.

24 декабря - пер.Жлобы, пер.Украинский, ул.Восточная, ул.Жлобы, Кочетинская, Трудовая, Украинская.

25 декабря - ул. Садовая, ул. Железнодорожная, ул. Гоголя.

26 декабря - ул. Красная, ул. Калинина, ул. Гоголя, ул. Новая.





Станица Новотитаровская

3 декабря - ул.Крупской, ул. Леваневского, ул. Ленина, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург, ул. Белевцы.

5 декабря - ул. Привокзальная, Восточная, Школьная.

10 декабря - ул. 8-е марта, пер.Кутузова, ул.Кутузова, Толстого.

12 декабря - ул. Кирова, ул.Коммунаров, ул.Крупской, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург.

17 декабря - ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р.Люксембург, ул.Сельская, ул. Советская.





Станица Васюринская

4 декабря - ул. Кропоткина,ул. Садовая,ул. Луначарского,ул. Запорожская,ул. К.Маркса,ул. Интернациональная,ул. Калинина; ул. Западная, Ленина, Московская, Северная; ул. Ульяновская,ул. Пионерская,ул. Калинина,ул. Гоголя,ул. Набережная,ул. Октябрьская,ул. Интернациональная,ул. Луначарского.

9 декабря - ул. Ивко, Суворова, ул. Восточная, ул. Новая, ул. Железнодорожная.

23 декабря - ул. Железнодорожная; ул. Ивко, Суворова.





Мичуринское поселение

Поселок Агроном

2, 5 декабря - ул. Российская, ул. Юбилейная, ул. Олимпийская.

Поселок Кочетинский

17 декабря - ул. Динская.





Станица Пластуновская

11 декабря - ул. Кузнечная,ул. Мира,ул. К.Маркса,ул. Красная,ул. Рабочая,ул. Пролетарская,ул. Колхозная,ул. Н-Набережная,ул. Красноармейская,пер. Комсомольский,ул. Комсомольская,ул. Ленинградская,пер. Красноармейский,ул. Степная,ул. Средняя.





Станица Старомышастовская

5 декабря - ул. Энгельса.

16 декабря - ул. Орджоникидзе, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Набережная.





Поселок Украинский

11 декабря - ул. Набережная, Светлая.





Станица Нововеличковская

24 декабря - ул. Перовского,ул. Пионерская,ул. Д.Бедного,ул. Плеханова,ул. Пролетарская,ул. Октябрьская,ул. Петровского,ул. Кавказская.





Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)