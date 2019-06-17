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График отключения газа по Динскому району с 17 по 27 июня 2019 года
Станица Динская
17 июня 2019 года — ул. Комсомольская, №57.
18 июня 2019 года — ул. Гоголя, №99.
19 июня 2019 года — пер. Комарова, №10.
25 июня 2019 года — ул. Красная, №90.
26 июня 2019 года — ул. Комсомольская, №102.
27 июня 2019 года — ул. Комсомольская, №114.
Поселок Южный
18 июня 2019 года — пер. Смоленский, №12 Ж.
19 июня 2019 года — пер. Смоленский, №12 Д.
20 июня 2019 года — пер. Смоленский, 12 Е.
26 июня 2019 года — ул. Мира, №39.
27 июня 2019 года — ул. Мира, №38.
Станица Новотитаровская
25 июня 2019 года — ул. Краснодарская, №61/1.
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