График отключения газа в Динской

В целях обеспечения безопасности на сетях газопотребления многоквартирных жилых домов, филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" проводит комплекс работ по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО в следующих многоквартирных домах в станице Динской:

﻿30.01.2019 г - ул. Красная, 112.

31.01.2019 г - ул. Комсомольская, 107.

﻿01.02.2019 г - ул. Гоголя, 165.

Данные работы будут проводиться с отключением домов от газоснабжения.



