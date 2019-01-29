График отключения газа в Динской

График отключения газа в Динской
Фото: news.yandex.ru

График отключения газа в Динской

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1 час назад ГазГазета РВСГазоснабжениеДинскаяДинской районНовостиОтключение газа

В целях обеспечения безопасности на сетях газопотребления многоквартирных жилых домов, филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" проводит комплекс работ по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО в следующих многоквартирных домах в станице Динской:

  • ﻿30.01.2019 г - ул. Красная, 112.

  • 31.01.2019 г - ул. Комсомольская, 107.

  • ﻿01.02.2019 г - ул. Гоголя, 165.

Данные работы будут проводиться с отключением домов от газоснабжения.


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