График отключения газа в многоквартирных домах района
Специалисты филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» проведут в многоквартирных домах района плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Работы будут вестись с полным отключением газа.
График следующий.
🌳ДИНСКАЯ
1-2 марта:
- переулок Комарова, 8/1,
- переулок Комарова, 8,
- улица Красная, 41.
1-2 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
2 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-3 марта:
- переулок Комарова, 1.
1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-4 марта:
- улица Спортивная, 1/1, корпус 20,
- улица Кирова, 118.
1-4 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
4 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
1-5 марта:
- улица К. Цеткин, 2.
1-5 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
5 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
- улица Тельмана, 147.
1-5 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
1 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳АГРОНОМ
1-3 марта:
- улица Почтовая, 24.
1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳ЮЖНЫЙ
1-3 марта:
- улица Мира, 36.
1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳ВАСЮРИНСКАЯ
2-5 марта:
- улица Комсомольская, 54.
2-5 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
2 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳НОВОТИТАРОВСКАЯ
1-3 марта:
- улица Ленина, 174/1.
1-3 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
3 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
🌳СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ
1-2 марта:
- улица Карла Маркса, 110,
- улица Советская, 36.
1-2 марта – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
2 марта – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования многоквартирного жилого дома. Работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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