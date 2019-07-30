График плановых отключений электроэнергии на август в районе

Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)

Отключения будут проходить в период времени с 8.00 до 17.00.





станица Нововеличковская

6 августа - пер. Комсомольский, пер. Лоза, ул. Комсомольская, ул. Красная, ул. Нижняя, ул. Пролетарская, ул. Ровная.

13, 14 августа - ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Ровная, ул. Садовая, ул. Широкая.

15, 20 августа - ул. Городская, ул. Красноармейская, ул. Курганная, ул. Широкая, ул. Садовая, ул. ул. Перовской, ул. Бедного, ул. Братская, ул. Плеханово, ул. Бежко, ул. Краснодарская.

20 августа - ул. Д. Бедного, ул. Кавказская, ул. Октябрьская, ул. Перовского, ул. Петровского, ул. Пионерская, ул. Плеханова, ул. Пролетарская.





Станица Новотитаровская





1 августа - пер. Геологов, ул. Коммунаров, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская. ул. Октябрьская.

5 августа - ул. Таманская.

7, 9 августа - х. Белевцы, х. Карла Маркса.

12 августа - ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Р. Люксембург, ул. Сельская, ул. Советская.

13 августа - ул. Степная, ул. Чкалова, ул. Шевченко

14 августа - ул. Гоголя, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Октябрьская, ул. Набережная.

19 августа - ул. 8-е марта, пер. Кутузова, ул. Кутузова, ул. Толстого.

22 августа - ул. Кирова, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Луначарского, ул. Октябрьская.

26 августа - ул. 8 Марта, пер Рождественский, пер. Юбилейный.

27 августа - ул. Октябрьская, ул. Продольная, ул. Восточная.

28, 30 августа - ул. Кирова, ул. Коммунаров, ул. Крупской, ул. Октябрьская, ул. Р. Люксембург.





Станица Динская





1 августа - пер. З. Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная, ул. Коммунальная, ул. Динская, ул. Хлеборобная, ул. Кирпичная, ул. Краснодарская, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Первомайская, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, пер. Громовой, ул. Садовая.

2 августа - ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Коммунальная, ул. Гоголя, ул. Линейная, ул. Новая, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Краснодарская, ул. Динская, ул. Кирпичная, пер. Б. Полевого, пер. Закрытый, пер. Таманский, пер. Пионерский, ул. Октябрьская, ул. Красная, ул. Набережная, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Калинина, ул. Станичная, ул. Красноармейская, пер. Пацаева, пер. Фестивальный, ул. Береговая, ул. Чапаева, ул. Пластуновская, ул. Линейная, ул. Новая, ул. Кирова, пер. Красный, ул. Красная, ул. Комсомольская, ул. Железнодорожная.

5 августа - ул. Октябрьская, ул. Коммунальная, ул. Гоголя.

6 августа - пер. Матюнина, ул Запорожская, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Кочетинская, пер. Андрея Туркина, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Заречная, ул. Полевая, ул. Кутузова, ул. Казачья, ул. Кольцевая, пер. Жлобы, пер. Восточный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. К-Цеткин, ул. Горького, ул. Мичурина, ул. Щорса, пер. Комарова, ул. Комарова, пер. Макаренко, ул. Макаренко, пер. Светлый, ул. Светлая, ул. Есенина, пер. Есенина, пер. Южный, пер. Репина, ул. Юности, пер. Бондаря, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский, пер. Ворошилова.

7 августа - ул. Железнодорожная, ул. Революционная, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Станичная, пер. Чернышевского, пер. Первомайский, ул. Широкая, ул. Красная, пер. Некрасова, ул. Хлеборобная, ул. Береговая, пер. П-Морозова, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Индустриальная, ул. Российская, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Тенистая, ул. Центральная, ул. Ломоносова, ул. Крестьянская, ул. Сельская, ул. Краснодарская, ул. Лермонтова, ул. Автомобилистов, ул. Офицерская, пер. Кошевого, ул. Речная, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Заводская, пер. Заводской, пер. Победы, ул. Чапаева, пер. Фадеева, пер. Ворошилова, ул. Короткая, ул. 70 лет Октября.

8 августа - пер. Железнодорожный, пер. Краснодарский, ул. Железнодорожная, ул. Краснодарская, ул. Садовая, ул. Кочетинская, пер. Андрея Туркина, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Заречная, ул. Полевая, ул. Кутузова, ул. Казачья, ул. Кольцевая, пер. Жлобы, пер. Восточный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. Гагарина,ул. Театральная, ул. К. Цеткин, ул. Горького, ул. Мичурина, ул. Щорса, пер. Комарова, ул. Комарова, пер. Макаренко, ул. Макаренко, пер. Светлый, ул. Светлая, ул. Есенина, пер. Есенина, пер. Южный, пер. Репина, ул. Юности, пер. Бондаря, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский, пер. Ворошилова.

9, 16 августа - пер. Космодемьянской, пер. Чкалова, ул. Динская, ул. Коммунальная, ул. Краснодарская, ул. Первомайская, ул. Революционная, ул. Садовая.

21 августа - ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Кирпичная, ул. Шевченко, ул. Береговая, ул. Комсомольская, ул. Чапаева.

29 августа - пер. Жлобы, пер. Украинский, ул. Восточная, ул. Жлобы, ул. Кочетинская, ул. Трудовая, ул. Украинская.





Поселок Кочетинский

12 августа - ул. Заречная, ул. Суворовская.





Станица Васюринская

5 августа - "Кирпичный завод", ул. Восточная, ул. Ивко, ул. Пионерская, ул. Ульяновская, ул. Пионерская, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Суворова, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Интернациональная, ул. Запорожская, ул. Гоголя, ул. Спартаковская, ул. Садовая, ул. Кропоткина, ул. Редутская, ул. Кирпичная, ул. Набережная, ул. Короткая, ул. Выгонная, ул. Суворова, ул. Ленина, ул. Краснодарская, пер. Хадижинский.

6 августа - ул. Р. Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Суворова, ул. Северная, ул. Новая, ул. Железнодорожная, ул. Запорожская, ул. Карла Маркса, ул. Кропоткина, ул. Редутская, ул. Садовая, ул. Спартаковская.

8 августа - ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Луначарского, ул. Запорожская, ул. К.Маркса, ул. Интернациональная, ул. Калинина, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Выгонная, ул. Кропоткина, ул. Садовая, ул. Запорожская, ул. К. Маркса, ул. Ульяновская, ул. Пионерская, ул. Калинина, ул. Гоголя, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Интернациональная, ул. Луначарского.





Станица Старомышастовская

13 августа - ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Ленина.

15 августа - ул. Чапаева, ул. Карла Маркса, ул. Крупской, ул. Красная, ул. Крыжановского, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Шевченко, ул. Кубанская, ул. Пушкина, ул. Новая, ул. Светлая, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул Береговая, пер. Красный, ул. Чапаева, ул. Фрунзе, ул. Заречная, ул. Шпак, ул. Леваневского, ул. Шмидта.

16 августа - ул. Заречная, ул. Береговая, ул. Красная, ул. К. Маркса, ул. Выгонная, ул. Леваневского, ул. Шмидта, пер. Леваневского, ул. Шпак, ул. Чапаева.

20 августа - пер. Куйбышева, ул. Выгонная, ул. Куйбышева, ул. Мичурина, ул. Пролетарская, ул. Садовая, ул. Северная.

22 августа - ул. Красная, ул. К. Маркса, ул. Крупской, ул. Крыжановского, ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. 40 лет Победы.





Поселок Украинский

1 августа - нет частного сектора.

6 августа - ул. Казачья.





Станица Воронцовская

8 августа - ул. Трудовая.

23 августа - ул. Колхозная, ул. Крайняя, ул. Ровная, пер. Вольный, ул. Красная, ул. Трудовая, ул. Ленина, ул. Прямая, пер. Ровный, ул. Краснодарская, ул. Космонавтов, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Крупской, ул. Социалистическая, ул. Угольная, ул. Новая, пер. Космонавтов, ул. Крайняя, ул. Колхозная, ул. Ровная, пер. Ровный, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Крупской, ул. Социалистическая.





Село Красносельское

12 августа - ул. Длинная, ул. Набережная.

12, 14, 16, 19, 21 августа - мкрн Молодежный, ул. Октябрьская, ул. Кирова, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Длинная, ул. Набережная, ул. Пушкина, микр Пушкина, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Гоголя, ул. Замашевского, мкрн Светлый, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Советская, ул. Крижжановского, ул. Владимирова.

14 августа - мкрн Светлый, мкрн Молодежный, ул. Молодежная, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Шевченко, ул. Гагарина, ул. Длинная, мкрн Светлый.

16 августа - мкрн Молодежный, мкрн Светлый, ул. Мира, ул. Ленина.

19 августа - ул. Замышевского.

21 августа - ул. Комарова, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Шевченко.





Станица Пластуновская

19, 21, 23, 26, 28, 30 августа — пер. Колхозный, пер. Комсомольский, пер. Красноармейский, ул. Базарная, ул. В.-Набережная, ул. Исполкомовская, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Короткая, ул. Красная, ул. Красноармейская, ул. Краснодарская, ул. Кузнечная, ул. Ленина, ул. Ленинградская, ул. Мира, ул. Морозова, ул. Н.-Набережная, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Пролетарская, ул. Рабочая, ул. Сквозная, ул. Средняя, ул. Степная, ул. Театральная, ул. Черноморская.

21 августа - ул. В.-Набережная, ул. Колхозная, ул. Красная, ул. Пролетарская, ул. Сквозная, ул. Черноморская.

28 августа - ул. Базарная.





Село Первореченское





14 августа - ул. Кирпичная.





Поселок Агроном

5 августа - пер. Российский, ул. Молодежная.