График плановых отключений света на апрель в Динском районе
"РВС" публикует список поселений и даты за апрель, когда планируются отключения электроэнергии в период с 8.00 до 19.00.
Справки по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
Динская
- 3 апреля - ул. Динская, ул. Садовая
- 6 апреля - ул. Кочетинская,ул. Восточная,ул. Черноморская,пер. Черноморский,ул. Украинская
- 7 апреля - ул. Набережная, ул. Заречная
- 8 апреля - ул. Революционная, ул. Железнодорожная, ул. Хлеборобная, пер. Комсомольский, ул. Коммунальная, ул. Линейная, ул. Новая, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Краснодарская, ул. Динская, ул. Кирпичная, пер. Б-Полевого, пер. Закрытый, пер. Таманский, пер. Пионерский, ул. Октябрьская, ул. Красная, ул. Набережная, ул. Луначарского, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Свердлова, ул. Пролетарская, пер. Пролетарский, ул. Калинина, ул. Станичная, ул. Красноармейская, пер. Пацаева, пер. Фестивальный, ул. Береговая, ул. Чапаева, ул. Пластуновская
- 9 апреля - Северная,ул. Трудовая,пер. Трудовой,ул. Черноморская,пер. Черноморский, ул.Гагарина, ул. Украинский, пер. З-Космодемьянской, ул. Октябрьская, ул. Революционная, ул. Коммунальная, ул. Динская, ул. Хлеборобная, ул. Кирпичная, ул. Краснодарская, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Первомайская, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, пер. Громовой, ул. Садовая, ул. Кочетинская, пер. Андрея Туркина, ул. Украинская, ул. Запорожская, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Жлобы, пер. Тельмана, ул. Узкая ,ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Красная, ул. Заречная, ул. Полевая, ул. Кутузова, ул. Казачья, ул. Кольцевая, пер. Жлобы, пер. Восточный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Восточная, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Театральная, ул. К-Цеткин, ул. Горького, ул. Мичурина, ул. Щорса, пер. Комарова, ул. Комарова, пер. Макаренко, ул. Макаренко, пер. Светлый, ул. Светлая, ул. Есенина, пер. Есенина, пер. Южный, пер. Репина, ул. Юности, пер. Бондаря, пер. Котовского, пер. Матюнина, пер. Украинский, пер. Ворошилова
- 16 апреля - ул. Дмитрова, ул. И.Франко, ул. Янковского
- 20 апреля - ул. Кирпичная, Хлеборобная, пер. Матросова, ул. Динская, Коммунальная, пер.Морской, ул. Калинина, пер. Курченко, ул. Школьная, пер. Безымянный, ул. Кирова, ул.Краснодарская, ул. Пролетарская, ул. Октчбырьская, ул.Красноармейская, ул. Красная, ул. Советская, ул. Ленина, ул.Шевченко, ул. Луначарского, пер. Земнухова, пер. Московский, ул. пер. З-Космодемьянской, ул. Революционная, пер. Гайдара, ул. Широкая, ул. Первомайская, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, пер. Громовой, ул. Садовая
Пластуновская
- 7 апреля - ул. Крыловская,ул. Кузнечная,ул. Красная,ул. Кирова, ул. Платнировская
- 11 апреля - ул. Заречная, ул. К. Маркса, ул. Красная, ул. Морозова, ул. Сквозная, ул. Базарная, ул. Пролетарская, ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Короткая, ул. Ленина, ул. Черноморская, ул. Театральная, ул. Н-Набережная, Исполкомовская, ул. Краснодарская
- 12 апреля - ул. Заречная, ул. К. Маркса, ул. Красная, ул. Морозова, ул. Сквозная, ул. Базарная, ул. Пролетарская, ул. Колхозная, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Полевая, ул. Короткая, ул. Ленина, ул. Черноморская, ул. Театральная, ул. Н-Набережная, Исполкомовская, ул. Краснодарская.
- 14 апреля - ул. Ленина,ул. Морозова ,ул. Исполкомовская,ул. Красная
- 16 апреля - ул. Комосольская, Динская, Шевченко
- 21 апреля - ул. Кубанская,ул. Широкая,ул. Чернышевского,ул. Солдатская,ул. Красная,ул. Пролетарская,ул. Динская,ул. Мира,ул. К.Маркса,ул. Краснодарская,ул. Комсомольская,ул. Ленина,ул. Морозова,ул. Шевченко,ул. Сквозная,ул. Калинина,пер. Калинина,ул. Базарная,ул. Ленинградская,ул. Колхозная,ул. Красноармейская,ул. Пушкина,пер. Пушкина,пер. Красноармейский,ул. Исполкомовская,ул. Черноморская,ул. Средняя,ул. Театральная,ул. Казачья
Старомышастовская
- 1 апреля - ул.Краснознаменная, ул. Орджоникидзе
- 2 апреля - ул. Краная, ул. Кирова, Ленина, Кооперативная, Базарная
- 6 апреля - ул. Краная, ул. Кирова, Ленина, Кооперативная, Базарная
- 8 апреля - ул. Чапаева, пер. Октябрьский
- 10 апреля - ул. Краная, ул. Кирова, Ленина, Кооперативная, Базарная
- 14 апреля - ул. Мичурина, ул. Краснознаменная, ул. Краная, ул. Кирова, Ленина, Кооперативная, Базарная
- 15 апреля - ул. Мичурина, ул. Краснознаменная
- 17 апреля - ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Крупской
- 20 апреля - ул. Шевченко, ул. Выгонная ,ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Пролетарская, ул. Северная
Новотитаровская
- 6 апреля - ул. Почтовая, Луначарского
- 7 апреля - ул. Черноморская,ул. Заречная,ул. Тельмана,ул. Кузнечная,ул. Краснодарская,ул. Красноармейская,пер. Светлый,ул. Советская,пер. Геологов,ул. Кирова,ул. Почтовая,ул. Р.Люксембург,ул. Луначарского,ул. Сельская,ул. Ленина,ул. Октябрьская,ул. Коммунаров,ул. Набережная
- 8 апреля - ул. Заречная, Краснодарская, пер. Тельмана
- 9 апреля - ул. Прогонная, ул. Выгонная
- 10 апреля - ул. Крайняя, ул. Свободная, пер. Прямой, ул. Стеная, ул. Октябрьская, пер. Южный
- 11 апреля - ул. Прогонная
- 13 апреля - ул. Прогонная
- 14 апреля - ул. Широкая, ул. 8марта, ул. Прогонная, ул. Энгельса, ул. Черноморская, ул. Лермонтова, ул. Подгорная, ул. Тельмана, ул. Российская, ул. Мира, ул. Леваневского, ул. Ейское шоссе, ул. Южная, пер. Трудовой, ул. Броварца, ул. Солидарности, ул. Ломоносова, ул. Нисельстрой, ул. Кислицына, ул. Казачья, ул. Интернациональная, ул. Кубанская, пер. Мира, ул. Кутузова, ул. Королева, ул. Солнечная, пер. Кутузова, ул. Толстого, ул. Октябрьская, ул. Выгонная, ул. Революционная, ул. Сельская, ул. Крайняя, ул. Заречная, ул. Луначарского, пер. Новотитаровский, пер. Ленина
- 21 апреля - ул. Степная
- 24 апреля - ул. Заречная, ул. Широкая
- 27 апреля - ул. Сельская, ул. Кирова
- 28 апреля - ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Комунаров, ул. Октябрьская
- 29 апреля - ул. Гоголя, ул. Луначарского
Васюринская
- 3 апреля - ул. Калинина, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Чапаева
- 8 апреля - ул. Ивко, ул. Спартаковская
- 9 апреля - ул. Ивко, ул. Спартаковская
- 10 апреля - ул. Спартаковская
- 12 апреля - ул. Спартаковская
- 13 апреля - ул. Краснодарская, пер. Пушкина, ул. Пионерская, ул. Ставского, ул. Железнодорожная, ул. 31 Стр.дивизии, ул. Комсомольская, пер. Больничный, ул. Р.Люксембург, ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Луначарского, ул. Западная, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Чапаева, ул. Кирпичная, ул. Кубанская, ул. Набережная, ул. Редутская, ул. Спартаковская, ул. Гоголя, ул. Интернациональная, ул. Калинина, пер. Ленина, ул. Суворова, ул. Чкалова, ул. Северная, ул. Новая
Воронцовская
- 2 апреля - ул. Колхозная, Трудовая, Ровная, пер. Тихий, ул. Ленина, Красная, ул. Социалистическая, Выгонная
Красносельское
- 1 апреля - ул. Набережная, Длинная
- 2 апреля - ул. Набережная, Длинная
- 15 апреля - ул. Владимирова
Нововеличковская
- 7 апреля - ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. Бежко
- 13 апреля - ул. Плеханова, Бежко, Пролетарская
- 15 апреля - ул. Плеханова, Бежко, Пролетарская
- 17 апреля - ул. Плеханова, Бежко, Пролетарская
Агроном
- 16 апреля - ул. Светлая
Найдорф
- 3 апреля - ул. Центральная
- 4 апреля - ул. Центральная
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