График плановых отключений света на декабрь в Динском районе

В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 17.00.

Улица Новотитаровская

4 декабря - Гоголя (1-12), Луначарского (223-282);

7 декабря - ул. Кирова (63-120), ул. Крупской (32-89), ул. Розы Люксембург (60-131), ул. Комунаров (104-147), ул. Октябрьская (241-258);

8 декабря - ул. Выгонная (159-223);

10 декабря - проезд Луначарского (3-10);

21 декабря - ул. Октябрьская (209-224).

Станица Старомышастовская

9 декабря - Кирова (78-97), Карла Маркса (103-142);

15 декабря - ул. Горького (34-106), ул. Октябрьская (6-14), ул. Крупской (69-87) , ул. Новая Жизнь (7-23);

21 декабря - ул. Орджоникидзе (50-64), пер. Первомайский (4-12);

22 декабря - ул. Шевченко (2-19), ул. Выгонная (1-44); ул. Советская (24-66).

Село Красносельское

21 декабря - ул. Владимирова (1-61), ул. Октябрьская (1-76).

Станица Нововеличковская

23 декабря - ул. Садовая (37-52);

24 декабря - ул. Бежко (27-92).

Станица Воронцовская

8 декабря - ул. Угольная (1-5) Красная (11-29), ул. Крупской (4-26);

15 декабря - ул. Красная (1-37), Горького (1-34).

Станица Васюринская

7 декабря - ул. Суворова (124), Карла Маркса (72-86), Запорожская (63-88).

Станица Пластуновская

23 декабря - ул. Средняя (3-20), Черноморская (46, 89, 91,93), Степная (13-17).





Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).



















