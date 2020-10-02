График плановых отключений света на октябрь в Динском районе
В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 19.00.
Станица Новотитаровская
- 5 октября – ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Розы Люксембург, ул. Комунаров, ул. Октябрьская. ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ Т5-334.
- 6 октября – ул. Выгонная, ВЛ-0,4кВ НВ7-565.
- 15 октября - ул. Гоголя, ул. Луначарского. ВЛ-0,4 кВ Л-2 Т3-317.
- 19 октября - проезд Луначарского. ТП-10/0,4 кВ Т5-1351.
Станица Старомышастовская
- 7 октября – ул. Куйбышева, Степная, Пролетарская, Северная, ул.Краснознаменная, ул. Орджоникидзе. ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ СТМ4-923 .
- 8 октября - ул. Горького, ул. Октябрьская, ул. Крупской. ВЛ-0,4кВ СТМ7-494.
- 9 октября - ул. Шевченко, ул. Выгонная. ВЛ-0,4кВ СТМ3-933.
- 16 октября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса. ВЛ-0,4 кВ Л-4 СТМ2-446.
Село Красносельское
- 12 октября - ул. Владимирова. ВЛ-0,4кВ НС19-3-56.
Станица Нововеличковская
- 13 октября - ул. Шевченко, ул. Садовая. ВЛ 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ НВ9-540.
- 14 октября - ул. Бежко. ТП-10/0,4 кВ НВ11-513.
Станица Воронцовская
- 22 октября - ул. Пушкина, ул. Красная. ВЛ-0,4 кВ Л-6 ВЦ-3-554.
- 23 октября - ул. Пушкина, ул. Красная, ул. Горького. ВЛ-0,4 кВ Л-5 ВЦ-3-554.
Станица Васюринская
- 21 октября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ ВС3-626.
Поселок Дорожный
- 20 октября - ул. Центральная. Л-2 ЖБИ-9-679.
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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